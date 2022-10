Descubren un exploit en la PS5 que permite descargar e instalar software no oficial: estos son los requisitos

PlayStation 5 lleva ya un buen tiempo en las tiendas, y desde su lanzamiento en 2020, ha acaparado las miradas de los más curiosos para ponerse manos a la obra y poder modificarla para ejecutar todo tipo de software. Si bien ya ha habido alguna que otra hazaña digna de mención, no ha sido hasta hace poco cuando hemos visto el mayor logro hasta la fecha en este mundillo. Y es que han logrado descargar e instalar software no oficial en una PlayStation 5.

Lance McDonald, modder conocido por traernos aquel parche de Bloodborne para que se pudiera ejecutar a 60 fotogramas por segundo en una PlayStation 4, ha mostrado recientemente en su cuenta de Twitter cómo ha vulnerado el sistema de una PlayStation 5 para poder instalar software. Concretamente, en este caso instalaba la demo de P.T, la cual lleva un buen tiempo sin estar en la PS Store.

Se puede descargar e instalar software, pero no ejecutar

Además de esta hazaña, también ha mostrado en el propio vídeo cómo accede al menú de depuración de PlayStation 5, algo que no se había logrado aún. Este método le permitió instalar la demo de P.T en su PS5, aunque en el vídeo no se ha visto ejecutándola en la consola.

It's... beautiful.



The PlayStation 5 has been jailbroken. pic.twitter.com/54fvBGoQGw — Lance McDonald (@manfightdragon) October 3, 2022

McDonald no es el creador de este nuevo exploit, el cual se lleva desarrollando desde hace meses. Según parece, todavía no es posible ejecutar el software que se instala a través de este método. Y es que todo indica a que este proceso aún se encuentra en una fase muy temprana de desarrollo y limitada, ya que solamente funciona en consolas PS5 con firmware 4.03 (lanzado en octubre de 2021).

Según el propio creador del exploit, es posible ejecutarlo en versiones anteriores a la 4.03, pero por el momento no se puede hacer uso de él en versiones más recientes. De hecho, aunque el usuario disponga de la versión 4.03, no se garantiza que el método funcione en la consola, ya que advierte que funciona un 30% de las veces aproximadamente, requiriendo varios intentos hasta que finalmente se logra.

Si un usuario aprovecha el exploit para querer ejecutar juegos de forma no oficial, hay malas noticias. Y es que en el estado actual, no se puede hacer mucho. Si bien es posible habilitar el acceso a la lectura y escritura de datos, todavía no es posible ejecutar software. Es por esto mismo que McDonald no muestra cómo juega a P.T en su consola, ya que aún no es posible.

El hecho de que aún esté tan limitado, es algo que lo hace muy poco práctico para el usuario, pero puede servir para los más curiosos que desean hacer esfuerzos para que esto progrese. Con el tiempo veremos si finalmente hay avances.