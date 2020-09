Diffbot, la inteligencia artificial que se está leyendo todo Internet para construir la mayor base de conocimientos del mundo

GPT-2 y GPT-3, dos inteligencias artificiales desarrolladas por OpenAI, llevan desde el año pasado sorprendiendo al mundo con su capacidad para responder y completar textos de la misma forma en que podría hacerlo un ser humano.

Un ejemplo paradigmático de sus capacidades pueden observarse en el siguiente tuit, en el que se ve a GPT-3 rellenando datos históricos y demográficos sobre EE.UU en un documento Excel: que Alaska se convirtió en un estado en 1906 y que Michigan cuenta con una población de 10,3 millones de personas.

=GPT3()... the spreadsheet function to rule them all.



Impressed with how well it pattern matches from a few examples.



The same function looked up state populations, peoples' twitter usernames and employers, and did some math. pic.twitter.com/W8FgVAov2f