Discord empieza a permitir a los usuarios compartir la visualización de vídeos de YouTube, tras el cierre de sus bots musicales

Hasta hace menos de un mes, Groovy era uno de los bots más populares de Discord, estando instalado en nada menos que 16 millones de sus servidores. Su popularidad derivaba del hecho de que permitía escuchar música junto a otros usuarios.

Eso provocó que Google (propietaria de YouTube, la fuente del 98% de la música que escuchaban los usuarios de Groovy) terminara bloqueando el acceso del bot a su API el pasado 31 de agosto. Poco después le seguirían otros bots, como el también popular Rhythm.

Y es que los términos de uso de la API de YouTube exigen que no se use con fines comerciales (Groovy tenía funciones premium) y que el vídeo permanezca visible mientras se reproduce (otro aspecto que también se incumplía).

Entonces… ¿los usuarios de Discord se han quedado sin la opción de escuchar juntos música alojada en YouTube?

Llega Watch Together

Eso parecía… pero no: los responsables de Discord está empezando a implementar, en colaboración con Google, la integración de su software con YouTube; dado que aún está en fase de pruebas, sólo se ha activado en un pequeño número de servidores.

La nueva funcionalidad ha sido bautizada como 'Watch Together' y, como su nombre indica, permite a los miembros de un mismo servidor Discord ver juntos vídeos de YouTube. Hace 10 meses Discord ya hizo pruebas con una función similar, rápidamente desaparecida, pero parece que la desaparición de los bots musicales ha animado a la compañía a recuperarla como ocupar el nicho que ha quedado libre.

Watch Together permite a los miembros de un mismo servidor crear conjuntamente una lista de reproducción copiando y pegando URL's de YouTube, así como alternar entre ellos el control de la reproducción de vídeo.

Sin embargo, Discord advierte desde el primer momento que la experiencia de Watch Together no es idéntica a la de Groovy, y no sólo porque se base en vídeo y no sólo en la música, sino porque "es posible que veas anuncios durante la reproducción de los vídeos de YouTube".

Por supuesto, "anuncios" significa "ingresos" para YouTube que es, al fin y al cabo, quien tiene la capacidad de dar acceso a su API gratuita.

Según publica The Verge, se espera que la disponibilidad de la nueva función se vaya ampliando progresivamente a lo largo de las próximas semanas, hasta que a finales de octubre esté disponible para todos los usuarios.

Si deseas echar un vistazo al funcionamiento de 'Watch Together', puedes probarlo tú mismo en el servidor Game Labs de Discord.