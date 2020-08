Dos YouTubers se enfrentan a cuatro años de cárcel tras realizar varias "bromas" y fingir que robaban bancos

Alan y Alex Stokes, unos youtubers más conocidos como los 'Stokes Twins', han sido acusados de un delito grave tras haber sido responsables de una serie de bromas sobre robo de bancos.

Como podemos leer en The Hollywood Reporter, los hermanos gemelos ahora se enfrentan a cuatro años de prisión si son condenados por actuar con llevar a cabo un peligroso "engaño" e informar falsamente de una emergecia.

Tras el primer encontronazo con la policía, lo volvieron a repetir horas más tarde

Esto ocurrió el pasado mes de octubre, cuando organizaron varios falsos robos de bancos en Irvine (California), y en uno de ellos un inocente conductor de Uber fue detenido a punta de pistola por la policía.

El vídeo, que ahora es privado, fue subido a su canal, que actualmente cuenta con más de 4,8 millones de suscriptores. El dúo aparecía vestido totalmente de negro, con máscaras de esquí a juego y bolsas llenas de dinero. Fue entonces cuando llamaron a un Uber para que los recogiera.

En el primer vídeo, se ve como el conductor de Uber se niega a llevarlos a ningún sitio, sin saber que estaba siendo víctima de una broma. Un transeúnte, que presenció el incidente (y el desacuerdo por parte del conductor) decidió llamar a la policía.

Cuando llegó la policía a la escena, apuntaron al conductor, creyendo inicialmente que era cómplice del robo y (obviamente) sin tener ni idea que estaban siendo grabados como parte de una broma para YouTube.

Viendo lo que ha ocurrido en los últimos meses con la violencia policial en los Estados Unidos, esta broma podría haber tenido un desenlace más amargo. Curiosamente, la policía dejó marchar a los hermanos en esta primera broma.

Como no les pareció suficiente, horas más tarde los gemelos volvieron a hacer exactamente lo mismo en la Universidad de Irvine. El fiscal del distrito ha declarado que todo ha sido "una especie de retorcido intento de ganar más popularidad en Internet, poniendo innecesariamente en peligro al público y a los agentes de policía".

First Jake Paul gets raided then the Stokes Twins get charged with a felony, the police are finally hunting down YouTubers like the scum we are — big man kappa (@KappaKaiju) August 6, 2020

Como indica el tweet superior, publicado por @KappaKaiju, esta no es la primera vez que un importante YouTuber tiene problemas con la justicia, y los hermanos Paul son un buen ejemplo de ello.

De hecho, hace unos días The Inquisitr informó que se produjo una redada en la casa de uno de los hermanos (Jake Paul) en Calabasas (también en California), como parte una investigación del FBI. En dicha redada se incautaron múltiples armas de fuego.