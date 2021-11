Duro golpe a Wish en Francia: ordenan borrar sus apps y productos de todos los buscadores por ser "peligrosos"

Con el Black Friday a la vuelta de la esquina, Francia ha hundido a Wish tras ordenar que todos sus productos sean eliminados de los buscadores y que sus aplicaciones para iOS y Android desaparezcan de la App Store de Apple y la Play Store de Google.

La decisión viene de parte de la Dirección General de Competencias, Consumo y Control de Fraudes francesa, que tras una investigación comenzada en 2018, ha determinado, tras analizar 140 productos distintos, que una parte importante de los artículos que vende el comercio electrónico Wish, "pueden poner en riesgo la salud de los compradores".

Francia encontró que el 90% de los aparatos eléctricos que se venden en Wish son peligrosos

Tras una primera investigación sobre las prácticas comerciales de la plataforma Wish, el Servicio Nacional de Investigación (SNE) de la Dirección General de Competencia, Consumo y Represión del Fraude (DGCCRF) abrió en septiembre de 2020 una segunda investigación sobre la seguridad de los productos vendidos en esta plataforma, concluyendo que estos son un riesgo para la salud del público.

El organismo explicó que las decisiones son únicas en Europa y "pretenden proteger a los consumidores y poner fin a los incumplimientos de Wish en materia de seguridad de los productos que vende". También apunta que, no solo se trata del peligro que suponen los artículos que se ofrecen sino que Wish ha incumplido múltiples veces su obligación de retirar los productos señalados como tal en un máximo de 24 horas.

En Francia, Wish es el séptimo marketplace por número de ventas

La investigación ha señalado a tres grupos específicos de productos de Wish como particularmente peligrosos:

Los juguetes: el 45% de los analizados se consideraron peligrosos.

Los aparatos eléctricos: el 90% se consideraron peligrosos.

La bisutería: el 62% se consideraron peligrosos.

Como suele pasar mucho en este tipo de tiendas online, las autoridades señalan que en muchos casos los productos se siguen ofreciendo con otros nombres e incluso por los mismos vendedores. También destacan que en los casos en los que sí se retira uno de estos productos de la tienda, Wish no aclara las causas por las que ha dejado de venderse y no informa a los usuarios de su peligrosidad.

Francia mantendrá estas medidas hasta que Wish cumpla con la legislación europea. La sanción no ha podido caer en un peor momento para el marketplace, que goza de gran popularidad en el país galo y justo en la semana del Black Friday.