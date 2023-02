ChatGPT se está usando tanto para escribir relatos que una editorial de ciencia ficción ha tenido que decir 'basta'

Clarkesworld es una reputada revista estadounidense de literatura de ciencia ficción y fantasía que lleva casi 20 años publicando autores premiados o nominados a los principales galardones de la literatura 'de género' (Hugo, Nebula, World Fantasy, Sturgeon, Locus, Stoker...). Los autores valoran de Clarkesworld que sea una de las publicaciones más rápida a la hora de leer y responder los relatos de los autores que aspiran a publicar con ellos, así como una de las que mejor pagan.

Por desgracia, la revista está siendo ahora la protagonista de una trama propia de algunos de los relatos que publica: ha tenido que cerrar temporalmente la admisión de nuevos relatos a causa de una avalancha de spam... en forma de relatos escritos por inteligencias artificiales como ChatGPT o ChatSonic.

Según un artículo publicado la semana pasada por Neil Clarke, el editor de Clarkesworld, más de una tercera parte de las historias remitidas a la revista a lo largo de 2023 han sido realmente escritas por alguna inteligencia artificial.

Y lo que es peor es que la situación se agrava por momentos: en la primera quincena de febrero, se dieron más del doble de esta clase de envíos que en todo el mes de enero y, según publica Kotaku, ayer se encontró con 50 de estos relatos en su bandeja de entrada.

"Me he puesto en contacto con varios editores y la situación que estoy experimentando no en modo alguno única"

Clarke reconoce que lidiar con el plagio no es algo nuevo para él, y que es un problema que ha ido creciendo desde la pandemia. Pero, a la vista del gráfico que publicó, la irrupción de las nuevas inteligencias artificiales generativas ha llevado este problema a niveles verdaderamente absurdos. Ayer mismo, la publicación anunció el cierre de recepción de nuevas historias. "No debería ser complicado entender por qué", afirma en su tuit.

