Elon Musk vuelve a avisarnos: la inteligencia artificial acabará con la humanidad

Elon Musk es una persona a la que deberíamos tener en cuenta cuando habla del futuro. No olvidemos que está detrás de proyectos tan innovadores como Tesla o SpaceX. Si una inteligencia artificial acaba con todos nosotros, no será porque no nos lo advirtió, ya que lleva años avisando de sus posibles peligros.

En una charla en 2014, Musk llegó a decir que la inteligencia artificial estaba a punto de hacer algo "seriamente peligroso". Eso quiere decir que cada vez nos queda menos tiempo:

"Hay riesgos de que algo seriamente peligroso ocurra en los próximos cinco años. Diez años como máximo".

Muy pocas probabilidades de éxito

Musk también nos dejó claro que esta tecnología es más peligrosa que Corea del Norte y también sugirió que nos fusionemos con máquinas para evitar así nuestra extinción. Ahora nos sorprende con unas nuevas declaraciones, afirmando que sólo tenemos "entre un 5 y un 10% de posibilidades de éxito" a la hora de crear una inteligencia artificial segura.

Todavía no hemos pasado los primeros cinco años de su predicción, pero Musk sigue advirtiéndonos de que es una guerra en la que tenemos todas las de perder. El año pasado aseguraba que no podremos competir con esta tecnología en cuanto a inteligencia:

"Nos quedaremos atrás por mucho. Seremos como una mascota para una IA ultra-inteligente".

Si estuviéramos escribiendo el guión de una película, podríamos imaginarnos que Musk es el villano que lleva tiempo avisándonos de su propia arma de destrucción masiva. No olvidemos que está detrás de Neuralink y OpenAI, y recientemente desarrollaron una inteligencia artificial capaz de aprender por sí misma.

Podríamos pensar que Musk sea una especie de 'Dr. Manhattan', con un gran poder en sus manos: tanto para salvarnos como para destruirnos. Según él, lo sabremos dentro de muy poco.

