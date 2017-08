Elon Musk: "la inteligencia artificial es más peligrosa que Corea del Norte"

Muchos libros y películas nos han mostrado los posibles peligros que podría ocasionar el desarrollo de una inteligencia artificial demasiado avanzada (véase Skynet en 'Terminator'), ocasionando una guerra entre humanos y máquinas.

Musk lleva tiempo advirtiendo sobre esto, con frases tan impactantes como la siguiente:

Yo sigo dando la señal de alarma, pero hasta que la gente no vea a robots matando gente por la calle no van a saber cómo reaccionar, porque todo parece muy etéreo.

En los últimos días, todas las miradas del planeta están centradas en Guam, una pequeña isla que podría desatar la tercera guerra mundial. Mientras la mayoría miran con temor a Corea del Norte, Elon Musk parece estar más preocupado por un enfrentamiento con una inteligencia artificial:

If you're not concerned about AI safety, you should be. Vastly more risk than North Korea. pic.twitter.com/2z0tiid0lc — Elon Musk (@elonmusk) 12 de agosto de 2017

Como vemos, ha acompañado estas declaraciones con una imagen muy significativa, en la que podemos leer que "al final, las máquinas ganarán". En un segundo tweet sugiere que, al igual que otras cosas en nuestra sociedad, la inteligencia artificial debería estar regulada:

Nobody likes being regulated, but everything (cars, planes, food, drugs, etc) that's a danger to the public is regulated. AI should be too. — Elon Musk (@elonmusk) 12 de agosto de 2017

Lo cierto es que, dejando de lado su alarmismo, creo que tiene mucha razón. Del mismo modo que se controla el desarrollo de medicamentos, alimentos o dispositivos electrónicos, tendría que haber leyes que impidan que las inteligencias artificiales se vayan de las manos.

