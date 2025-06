"Me despidieron de Microsoft después de 23 años y sigo yendo a la oficina": este exgerente aún se siente responsable de sus compañeros

Cuando nos despiden de una empresa, uno de los primeros pensamientos suele ser no querer tener nada más que ver con ella. Pero ese no fue el caso de Freddy Kristiansen, un exempleado de Microsoft que, tras 23 años trabajando en la compañía, fue despedido. Aun así, sigue acudiendo cada día a la oficina, tal y como ha revelado Business Insider con un artículo relatado por su protagonista que lo resumen con la frase "Me despidieron de Microsoft después de 23 años y todavía voy a la oficina. Me siento responsable de mi equipo y de mis clientes."

La historia transcurre en las oficinas de Microsoft en Dinamarca, donde, según la legislación laboral danesa, un empleado con más de nueve años de antigüedad debe recibir un preaviso de seis meses antes del despido. Por ello, aunque Kristiansen ya no tiene funciones asignadas, sigue siendo oficialmente empleado hasta noviembre de 2025 que es cuando se consumará el despido.

Un empleado que aprovechará hasta el último minuto en Microsoft

Su relación con Microsoft comenzó en 2002, cuando fue contratado por Navision, una empresa que posteriormente fue adquirida por Microsoft. Lo que empezó como un trabajo que apuntaba a ser temporal se convirtió en una carrera de más de dos décadas.

A pesar del despido, Kristiansen aún conserva su tarjeta de acceso y el portátil de la empresa, y asegura que seguirá yendo a la oficina hasta diciembre porque “todavía tengo muchas ganas de ser útil”. Al menos hasta que acabe noviembre, que ya dejará de ser empleado de Microsoft oficialmente.

Durante su trayectoria, participó en múltiples proyectos, siendo uno de los últimos AL-Go for GitHub, una herramienta que facilita a los desarrolladores comprender detalles técnicos de sus proyectos. Kristiansen continúa acudiendo a reuniones relacionadas con este desarrollo, y afirma sentirse responsable de asegurar la continuidad del producto y facilitar una transición ordenada.

Además, mantiene contacto con su antiguo equipo y les ofrece ayuda cuando lo necesitan. “No hay razón para dejar de hacerlo”, señala y apunta "me siento responsable de mi equipo y de mis clientes".

Durante su etapa en Microsoft, se destacó como un empleado comprometido: trabajaba 20 horas los fines de semana por iniciativa propia y está dispuesto a organizar sesiones de formación para el personal actual.

Sintió alivio en el momento que fue despedido

Pese a su implicación, reconoce que llevaba tiempo esperando el despido. A sus casi 60 años, confiesa que estaba agotado tras una década de jornadas laborales intensas. Cuando recibió la llamada del departamento de recursos humanos, supo de inmediato lo que ocurría y sintió alivio.

Algunos de mis colegas quedaron devastados. Están preocupados por lo que les pueda deparar el futuro. Pero me estoy acercando a los 60. Durante la última década, he trabajado muy duro y he trabajado muchas horas. Sin embargo, estoy en una etapa de la vida en la que ya no me interesa trabajar 60 horas semanales.

De cara al futuro, se plantea abrir su propio negocio para diseñar planes empresariales, ofrecer charlas motivacionales y otras actividades, apoyado por la indemnización que ha recibido, equivalente a nueve meses de salario.

