Empleado de Microsoft instala Chrome en medio de una presentación porque Edge se congeló

Estamos en una presentación de Microsoft. Una más de las muchas que la compañía realiza día a día a potenciales clientes de sus productos. En particular, esta trata sobre la migración de datos, aplicaciones y workloads a Azure. Una demo que no tendría más trascendencia de no ser porque Edge la convirtió en una cómica escena.

«Me encanta cuando las demos se rompen», comentaba el empleado de los de Redmond cuando en medio de su exposición el navegador predeterminado de Windows 10, Edge, dejaba de responder. Quería echar un vistazo a las máquinas virtuales que tenía creadas y aquello no funcionaba. "Así que mientras estamos aquí hablando, voy a instalar Chrome", apostilló. Risas y aplausos generalizados de su audiencia.

«No vamos a ayudar a que Google sea mejor»

Escribió «Chrome» en el buscador del sistema, se abrió otra ventana de Edge con la búsqueda en Bing (incluyendo un benévolo anuncio del maltrecho navegador) y descargó el gran rival a batir. "No vamos a ayudar a que Google sea mejor", dijo mientras desmarcaba la casilla para enviar estadísticas de uso e informes de errores a Mountain View.

La maestría con la que el empleado maneja la incómoda situación, sumándole buen humor, quedó plasmada en el vídeo subido por la propia compañía a uno de sus canales de YouTube. La gran escena puede verse a partir del minuto 37:25.

El ingeniero culpó a los equipos que estaban utilizando, ya que eran bastante antiguos, añadiendo que "hay algunas cosas que simplemente no funcionan".

