Un programador autodidacta nos da un consejo para aprender más rápido: evita tutoriales y Google, la verdad está en otra parte

El aprendizaje autónomo en el ámbito del desarrollo de software es un camino lleno de desafíos... un camino durante el cual muchos principiantes caen en la trampa de depender excesivamente de la consulta de tutoriales y de las búsquedas en Google (aunque con el 'vibe coding' la cosa esté cambiando). No es que no puedan ser recursos útiles en un momento dado (lo son), pero no pueden ser las únicas (y ni siquiera las principales) fuentes de conocimiento.

Un ingeniero de software autodidacta, compartía hace un par de años en Reddit su consejo para evitar caer en esta trampa: si quieres avanzar en este camino de manera fiable, es vital anteponer la lectura de la documentación oficial. Invertir tiempo en leer y comprender la documentación oficial te proporcionará una base sólida y te equipará con las habilidades necesarias para resolver problemas de manera independiente.

La documentación oficial, aunque a veces sea densa y técnica, proporciona una base más sólida y fiable

'El Infierno de los tutoriales' (y de Google)

Este "infierno de los tutoriales" es un término cada vez más común para referirse a la situación en la que los aprendices (de programación o de cualquier otro conocimiento técnico) entran en la dinámica de depender constantemente de los mismos, así como de las búsquedas en Google, para resolver cada pequeño problema que encuentran.

Y es que estos recursos presentan varias desventajas a largo plazo:

Cualquiera puede escribir un tutorial: Muchos tutoriales son escritos por estudiantes o aficionados que no tienen por qué contar con una comprensión profunda del tema. Esto puede llevar a información incorrecta o demasiado genérica. Falta de profundidad: Los tutoriales a menudo se enfocan en mostrar cómo hacer algo rápidamente, sin explicar los fundamentos o la lógica detrás de las soluciones. Esto puede dejar a los aprendices con un conocimiento superficial y sin la capacidad de resolver problemas más complejos por sí mismos. El SEO no privilegia lo que mejor enseña: En el pasado, los motores de búsqueda proporcionaban resultados útiles y directos. Sin embargo, la experiencia moderna de búsqueda se ha visto inundada de contenido de baja calidad optimizado para SEO, lo que dificulta encontrar información útil rápidamente.

Ventajas de la documentación oficial

Aunque puede parecer una tarea desalentadora al principio, la documentación tiene varias ventajas significativas:

Precisión y actualización: La documentación oficial es mantenida y actualizada por los propios creadores de la tecnología. Esto asegura que la información es precisa y refleja las últimas características y mejores prácticas. Cobertura completa: A diferencia de muchos tutoriales, la documentación oficial cubre todos los aspectos de una tecnología, desde conceptos básicos hasta funcionalidades avanzadas. Esto proporciona una comprensión más completa y profunda. Desarrollo de habilidades de resolución de problemas: Leer y entender la documentación fomenta el desarrollo de habilidades críticas de resolución de problemas. Los aprendices aprenden a encontrar y aplicar información relevante por sí mismos, lo cual es crucial para el crecimiento profesional.

Un buen desarrollador debe ser capaz de navegar por la documentación y el código fuente con la misma facilidad con la que sigue un tutorial

Estrategia para aprender

Comienza con tutoriales: Utiliza tutoriales al inicio para familiarizarte con una nueva tecnología. Estos pueden proporcionar una introducción rápida y práctica que te ayudará a empezar. Luego, pásate a la documentación: Una vez que tengas una comprensión básica, pasa a la documentación oficial para profundizar tu conocimiento. Haz de la documentación tu primera fuente de referencia para resolver dudas y aprender nuevas funcionalidades. Busca en el código fuente: Cuando la documentación no es suficiente, leer el código fuente puede ser muy esclarecedor. Los comentarios y ejemplos en el código pueden ofrecer información que la documentación oficial no cubre. Practica y experimenta: Aplica lo que aprendes construyendo proyectos personales y experimentando con diferentes características de la tecnología. Esto consolidará tu conocimiento y te ayudará a internalizar los conceptos. Participa en la comunidad: Únete a foros y comunidades de desarrolladores donde puedas discutir problemas y compartir experiencias. Esto puede complementar tu aprendizaje y proporcionar apoyo adicional.

