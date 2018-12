Epic Games abre su competidor de Steam con solo cinco juegos disponibles

Una de las noticias grandes de 2018 lo que a videojuegos se refiere ha llegado en el último mes del año, y es que de manera inesperada, Epic Games anunció que iba a lanzar un competidor de Steam, la popular plataforma de distribución de videojuegos de Valve. Existen y ha existido competencia para el gigante, pero lo que hace a Epic Games un rival serio, además de su nombre actual por Fortnite, es la promesa de que sólo se llevará el 12% de los beneficios de cada venta, frente al 30% que se queda Valve en Steam.

Epic Games anunció que la tienda estaría disponible de manera limitada, pero no ofreció fechas, y ha sido esta madrugada, durante el Game Awards de Los Angeles cuando ha anunciado que su nuevo servicio ya está disponible, aunque de momento, por el catálogo de lanzamiento, no parezca que la posición de Valve se vaya a ver perjudicada en el corto plazo.

Epic Games Store: cinco juegos disponibles y catorce anunciados

A día de hoy, la tienda de Epic cuenta con sólo dos de sus grandes títulos, Fortnite y Unreal Tournament, instalables de forma gratuita y que no podían faltar en su propuesta para dar brillo al servicio, aunque sea por ser conocido como instalador del primero. Sin embargo, son tres más los juegos que les acompañan en el desembarco.

El primero de ellos es Hades, un juego que se ha anunciado en la misma conferencia. Pertenece al género dungeon crawler y aunque se encuentra en "Early Access" ya es jugable por un precio de 19,99 euros.

El segundo es Ashen, un juego de rol y acción ya anunciado para Xbox One y PC que transcurre en un mundo donde no existe luz natural, y solo se percibe el detalle gracias a erupciones que muestran el mundo a base de cenizas. Llega a un precio de 39,99 euros.

El tercer juego disponible es Hello Neighbor: Hide and Seek, que cuenta la trágica historia de la familia del vecino de la saga Hello Neighbor, de expliración y puzzles, que dio el pistoletazo del salida hace un año en PC y Xbox One. Cuenta con un estilo visual delicioso, y llega por 29,99 euros.

Desembarco próximo

Otros juegos que no han llegado en lanzamiento a la Epic Games Store, pero que lo harán pronto, según la compañía, son:

Darksiders III (el 14 de diciembre).

(el 14 de diciembre). Subnautica (14 de diciembre - 27 de diciembre).

(14 de diciembre - 27 de diciembre). Super Meat Boy (28 de diciembre - 10 de enero).

(28 de diciembre - 10 de enero). Genesis Alpha One (próximamente).

(próximamente). Journey (próximamente).

(próximamente). Meneater (próximamente).

(próximamente). Outer Wilds (próximamente).

(próximamente). Pathless (próximamente).

(próximamente). Rebel Galaxy Outlaw (próximamente).

(próximamente). Satisfactory (próximamente).

(próximamente). World War Z (próximamente).

Como vemos, no parece que de momento la propuesta vaya a dañar mucho a Steam, pero todos los nacimiento son así, y el tiempo que ha pasado desde el anuncio es muy breve como para sacar conclusiones. Puedes instalar Epic Games Store para macOS y Windows de forma gratuita.