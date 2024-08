Un error de Samsung hizo ricos a sus empleados y provocó en caos en Corea: les dieron acciones que ni existían

En muchas grandes empresas, una de las recompensas que se ofrece a los trabajadores en forma de incentivo son acciones de la propia compañía. Este es el caso de Samsung Securities que cuenta con un programa de accionistas. Pero a veces a la hora de transferir dinero o en este caso acciones, poner unos cuantos ceros de más por error puede llevar a generar un gran caos dentro de la compañía o incluso en el propio país.

Todos tenemos miedo cuando hacemos un bizum o una transferencia de poner más dinero del que toca. Y esto fue lo que precisamente lo que le ocurrió a un empleado de Samsung Securities Co, la entidad comercializadora de acciones del grupo Samsung.

Un error que provocó grandes consecuencias en la Bolsa de Corea

Para esta historia nos tenemos que remontar al año 2018, cuando un empleado de Samsung Securities se disponía a emitir acciones a los 2.018 empleados que estaban dentro del programa. La idea inicial era repartir un dividendo a los empleados de 2 mil millones de wones (0,93 dólares por acción), pero finalmente lo que emitió fue 2 mil millones de acciones. Y este es elo que se conoce como error 'Fat-Finger' o en su traducción, 'dedo gordo'

Un error que supuso la emisión de una cantidad de acciones 30 veces superior al número inicial que se tenía planeado. Desde Samsung ante este hecho tardaron 37 minutos en darse cuenta del error, aunque ya era tarde en algunos casos. Un total de dieciséis empleados de Samsung Security vendieron casi al momento 5 millones de acciones, pese a que le advirtieron que no lo hicieran.

Si bien, el hecho de que con esta venta iban a ganar 10 mil millones de wones (9,3 millones de dólares) hizo que no tuvieran en cuenta estas advertencias. Otros cuatro empleados no fueron tan rápidos y sus operaciones se detuvieron antes de que se completara.

Esta gran venta de acciones por parte de los empleados provocó que las acciones de Samsung Securities bajara un 12% y que posteriormente le costara ir recuperándose en los siguientes días. Esto es algo que tampoco gustó a las autoridades, concretamente al Servicio de Supervisión Financiera (FSS) de Corea del Sur, que comenzó una investigación sobre lo ocurrido.

En esta investigación se quiso ver cómo se asignaron por error 2.000 millones de acciones que en realidad no existían. La compañía no tenía tantas acciones, y no se llegaba a entender como se asignaron ni siquiera como se vendieron. Esto provocó que se dudara de las medidas de seguridad que se establecía en la estructura de Corea del Sur, o incluso que se opera sin la supervisión correcta.

Las represiones pasaron por despedir a los empleados que vendieron las acciones, y también con la promesa de compensar a cualquier accionista que hubiera perdido dinero por el incidente en la bolsa. Pero la administración quiso imponer duras penas, llegando a denunciar a todos los implicados en este error ante la justicia.

