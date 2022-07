Ya está aquí Calibre 6.0: así puedes usar la búsqueda de texto completo y otras nuevas funciones de este gestor de ebooks

El popular gestor de ebooks multiformato y multiplataforma Calibre acaba de alcanzar su versión 6.0., una versión que llega a nuestros equipos con un puñado de nuevas funcionalidades que pueden resultar la mar de útiles. Está ya disponible para instalarse en Windows, Mac OS y Linux, aunque desde esta versión pierde el soporte para CPUs de 32 bits… y lo gana para las Apple Silicon.

Tres son las características añadidas en Calibre 6.0: la lectura en voz alta, la introducción del protocolo calibre:// y la posibilidad de realizar búsquedas de contenido; esto es, no con base a los metadatos de los ebooks, sino al texto que contienen. Así, si no recuerdas que la obra cumbre de Cervantes se titulaba 'El Quijote', siempre tendrás la opción de buscar entre todos tus ebooks aquellos que contengan determinadas cadenas de texto, como 'Sancho Panza' o 'Dulcinea del Toboso'.

Cómo llevar a cabo una búsqueda interna

Para que estas búsquedas sean posibles, en primer lugar es necesario indicarle a Calibre que indexe el contenido, de tal modo que el texto de cada libro se incorpore también a la base de datos del software. Para ello, deberemos clicar en el nuevo icono 'FT' (de 'Full Text') que aparece en la barra de búsqueda (1).

Al hacerlo, se nos mostrará un cuadro de diálogo en inglés (incluso aunque la aplicación esté en castellano) con el siguiente texto al lado de una casilla desmarcada: "Index books in this library to allow searching ther full text" (2).

Una vez que marquemos la casilla, Calibre empezará, inmediatamente, a indexar el contenido. Nos indicará cuántos libros ha procesado, qué porcentaje de la biblioteca representan y un cálculo del tiempo restante para completar el indexado (3).

Además, nos ofrecerá la opción de llevar a cabo este proceso de forma 'lenta' (por defecto) o 'rápida' (4), esta última sólo es recomendable activarla si no vamos a estar usando el PC para ninguna otra tarea (por su nivel de consumo de recursos de la máquina). Por último, se mostrará un botón que nos da la opción de emprender la búsqueda incluso sin haber terminado el indexado (5).

Una vez que este proceso haya finalizado con éxito, pulsar el icono 'FT' abrirá directamente el diálogo de búsqueda de texto completo, que lucirá así, destacando el texto coincidente dentro de cada documento:

Cómo funciona el protocolo calibre://

Este protocolo, equivalente a 'file://' o 'http://', nos permite acceder a una biblioteca en concreto de las muchas que podamos tener configuradas en Calibre; o a un libro concreto de dicha biblioteca; o a un punto concreto de dicho libro. Así, podemos tener accesos directos en cualquier carpeta del PC apuntando a una URL de calibre://, o utilizar dicha URL para acceder a ese documento desde un tercer programa… o incluso desde otro dispositivo de la Intranet, si tenemos configurada la opción de servidor de Calibre.

Para obtener la URL de un libro concreto, deberemos abrirlo con el visor interno de Calibre, y acceder "Ir a > Ubicación", y una vez ahí clicar en el botón de 'Copiar'. Eso nos proporcionará una URL como la siguiente: 'calibre://view-book/ejemplo/2022/EPUB?open_at=código', donde el apartado posterior al signo de interrogación indica el punto del libro donde debe abrirse (podemos prescindir de ello).

Las otras dos funciones incorporadas a Calibre 6.0 son accesibles desde el visor interno.

Si, por el contrario, lo que quieres es acceder a una biblioteca distinta, sólo tienes que acceder a 'calibre://switch-library/Nombre_de_la_Biblioteca'.