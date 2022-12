Esta extensión para tu navegador añade a Google las respuestas con IA de ChatGPT: así puedes tener lo mejor de los dos mundos

La IA conversacional ChatGPT responde a las preguntas que le haces con una precisión y creatividad impresionantes. Tanto es así, que hay quien cree que Google y los profesores están muertos como fuente de consulta. Pero no hace falta ser tan taxativos, máxime teniendo en cuenta que esta novedosa IA no está exenta de cometer errores: sin ir más lejos, han prohibido su uso en la popular web de consultas de programación Stack Overflow. ¿Por qué no tener Google y ChatGPT trabando mano a mano para resolver tus dudas?Hacerlo es tan sencillo como descargarte la extensión ChatGPT for Google para tu navegador.

ChatGPT y Google trabajando codo con codo

ChatGPT es una IA conversacional basada en un modelo avanzado de su modelo de comprensión/generación de textos GPT-3 que destaca por ofrecer respuestas detalladas con un lenguaje lo más 'natural' posible, algo que en ocasiones choca con esa forma tan tosca de devolver datos de Google. Y es que, a diferencia del buscador de la gran G, en lugar de elegir meramente "la mejor respuesta" disponible en una web preexistente, elabora su propia respuesta haciéndola más completa y comprensible.

Es sorprendente todo lo que puede hacer y la naturalidad y creatividad que emplea para llevarlo a cabo. Pero hay que tener en cuenta que por un lado ChatGPT está condicionada (por quien la creó) para que no entre en temas polémicos (sexo, raza, religión, armas, etc.) y por otro, porque sencillamente carece de fuentes de información suficientes. Y aquí Google va sobrado. Por eso esta extensión ChatGPT for Google te permite tener lo mejor de los dos mundos.

Cómo tener ChatGPT for Google

ChatGPT for Google es una extensión para navegador disponible para Google Chrome, Microsoft Edge y Firefox. Justo sobre estas líneas podéis ver cómo es la interfaz del buscador de Google cuando realizas una búsqueda, con la respuesta del chatbot de OpenAI en el lateral.

Si quieres tener ChatGPT en tu navegador, simplemente dirígete a las respectivas tiendas de extensiones y añádelas: aquí tienes los enlaces de descarga respectivos de la Chrome Web Store para Chrome y Edge o de la Mozilla Add-on Store para Firefox. Después solo tendrás que acceder a tu cuenta de OpenAI para que pueda ofrecerte las respuestas al lado de las de Google.

Fuente | GitHub