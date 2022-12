"Creo que Google y los profesores están muertos". ChatGPT, la nueva IA de OpenAI, los está matando... como fuente de información

Ayer te presentábamos la que es (por ahora) la última gran novedad de la inteligencia artificial en este año absolutamente loco en este campo de la tecnología: ChatGPT, una IA conversacional que responde a nuestras preguntas con una precisión y creatividad impresionantes. En dicho artículo, nos hacíamos eco de un profesor que afirmaba que la respuesta de ChatGPT al enunciado de uno de los ejercicios que suele mandar a sus alumnos habría obtenido la máxima nota.

Y algunos usuarios se preguntan ahora dónde deja eso a los profesores:

"Maestros: si GPT-3 o ChatGPT o Codex o lo que sea puede obtener fácilmente un sobresaliente en todos sus exámenes, entonces no les está haciendo a sus alumnos preguntas lo suficientemente interesantes".

Por su parte, Daniel Suskind, autor del libro 'El futuro de las profesiones', afirma que "si los docentes no están repensando radicalmente cómo hacen su trabajo -en cualquier nivel educativo-, no están prestando suficiente atención a la IA. Parece probable que los trabajos para llevar a casa sean algo inviable dentro de una década".

If teachers are not radically re-thinking how they set work -- at any level of education -- they are not paying enough attention to AI. It seems likely that take-home work will be infeasible within a decade. Look at @OpenAI's ChatGPT released today. -- https://t.co/Mc3Ip4xdQd — Daniel Susskind (@danielsusskind) December 1, 2022

Sin embargo, el tema de los 'deberes para casa' es, quizá, lo menos relevante de los retos que plantea esta novedosa IA. Victoriano Izquierdo cofundador y CEO de Graphext (una startup española que busca usar la IA para superar a la vetusta hoja de cálculo) es muy contundente ante la nueva IA conversacional de OpenAI, ChatGPT:

"Creo que Google y los profesores están muertos como fuente de consulta. He probado muchos ejemplos y ChatGPT fue 100 veces mejor que Google".

Su tuit lo ilustra con una pregunta sobre cómo visualizar dos variables categóricas con alta cardinalidad, a la que ChatGPT contesta con una breve, pero concisa explicación, mientras que Google sólo nos remite a un artículo con un enfoque mucho más general. Y si la respuesta de ChatGPT no hubiera sido lo suficientemente precisa, siempre hubiera existido la opción de repreguntar, insistir y afinar mejor nuestra pregunta.

ChatGPT como resolvedor de dudas

ChatGPT amenaza con ser el nuevo punto de referencia a la hora de buscar solventar nuestras dudas y recopilar información. Si ya se decía (de forma algo injusta) que Google había adelantado en ese sentido a los propios profesores, ChatGPT podría hacer ahora realidad el sorpasso. Porque, al contrario que el buscador líder, no se limita a filtrarnos información ya disponible, sino que es capaz de elaborar a partir de ella. Podemos, por ejemplo, preguntar por las diferencias entre dos conceptos, y no limitarnos a leer las definiciones de ambos.

Otros usuarios se han dedicado a pedirle a ChatGPT que les explique determinados temas complejos (como la mecánica cuántica o las integrales) "como si yo tuviera cinco años". ¿Su conclusión? "Ojalá ChatGPT hubiera sido mi profesor en el instituto".

I wish ChatGPT were my high school teacher. pic.twitter.com/an59lEujXx — Simone Margaritelli (@evilsocket) December 1, 2022

"Una cosa interesante que puedes hacer con ChatGPT es explorar temas y usarlo como tu maestro. Deja que te explique los conceptos y sigue haciendo preguntas sobre los detalles" (@angerman_io)

Ivan Zhou, ingeniero de Machine Learning en Landing AI, afirma que ChatGPT "ofrece respuestas sorprendentemente buenas sobre temas de computación, machine learning e ingeniería. Me siento cómodo usando sus respuestas sólo con una edición menor. Es como tener un maestro personal que siempre está disponible en tu bolsillo".

ChatGPT from @OpenAI gives surprisingly good answers on topics of CS, ML, and engineering. I feel comfortable to use its answers with minor editing. This can be a personal teacher that's always available in your pocket. https://t.co/VmQN0t3Qpt pic.twitter.com/cTPSp67Qnt — Ivan Zhou (@ivanzhouyq) December 1, 2022

El autor y emprendedor Varun Mayya afirma, por su parte, que ChatGPT, será el 'Google killer' "cuando se le permita conectarse a Internet y rastrear la web". Mientras que Nat Friedman, CEO de GitHub, se pregunta si

"¿Es ChatGPT un incentivo suficiente para que Google se ponga ya las pilas? ¿O seguirá en estado de reposo?".

Otro tuitero nos muestra su idea de cómo serán las 'búsquedas' a partir de ahora:

"Si algo puede superar a la búsqueda de Google, posiblemente sea algo como esto"