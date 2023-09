Esta inteligencia artificial genera imágenes con mensajes escondidos. Así puedes probarla gratis

Que hoy en día hay un montón de software con inteligencia artificial para generar imágenes es una realidad, pero pocas tan originales y virales como esta que os presentamos hoy tiene una particularidad que ha hecho que en los últimos días se haga viral: esconde mensajes ocultos en ilustraciones.

Si bien es cierto que con herramientas como Midjourney puedes hacerlo, la curva de aprendizaje para llevarlo a cabo es elevada y requiere de tiempo, además de que no es una herramienta gratis. Pero Glif simplifica el proceso enormemente, por el momento es gratis y es altamente probable que hayas visto parte de su potencial en X/Twitter. Como generador de imágenes per se ya resulta suficientemente solvente con el prompt adecuado, pero si te fijas bien, verás que hay palabras escondidas en la foto.

Porque las palabras no se muestran de forma clara, sino que tienes que esforzarte para ver lo que está camuflado en la composición. De hecho, si te acercas demasiado o ves la imagen sin mucho interés, es probable que pase desapercibido a tus ojos.

Twitter/X de Matias S. Zavia

Precisamente ahí está la gracia: en ocultar un mensaje subliminal en una imagen que solo puedes apreciar a distancia o haciendo la fotografía más pequeña para tener una perspectiva completa.

Cómo crear imágenes con textos escondidos con IA de forma fácil

¿Cómo probar Glif? Para meterle mano a Glif basta con que vayas a su página web a tráves de este enlace. Para usarlo es necesario que te crees una cuenta desde cero, aunque te servirá tu cuenta de Gmail o de Discord. Sin embargo, debido a la alta demanda, han pausado los registros, por lo que por el momento solo puedes apuntarte a su lista de espera.

Creado con Krea

Si te gusta la idea de ocultar cosas de Glif y no quieres esperar, hay alternativas. Porque no es la única herramienta de inteligencia artificial que esconde cosas en una imagen. Estos días también ha subido como la espuma Krea, un software gratis que permite esconder textos y logos en las imágenes con IA, como por ejemplo el de OpenAi o el de Nike. Nosotros hemos integrado el logo y la palabra Genbeta dentro de un ordenador y lo que ves sobre estas líneas y dando imagen al artículo es el resultado (recuerda alejarte para visualizarlo).

¿Cómo probar Krea gratis? Entra en su web, pulsa sobre 'Try Krea for free', introduce tu email o accede a través de Gmail y tras añadir tus gustos y profesión, te añadirá a una lista de espera. Lo bueno es que no resulta muy complicado encontrar un código de invitación (sin ir más lejos, el perfil oficial de Krea en X los ofrece) y a partir de aquí, es tan sencillo como introducir un prompt y añadir un patrón, ya sea texto o un logo para la generación. Esto es la base, pero merece la pena invertir algo de tiempo en depurar el prompt y hacer uso de los ajustes avanzados para mejorar los resultados.

Portada | Krea

