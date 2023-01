Ni Bizarrap ni Rosalía, Google: esta inteligencia artificial de música es capaz de crear el próximo gran hit a partir de una frase

La inteligencia artificial está revolucionando las herramientas de acceso cotidiano, como la creación de contenido escrito: artículos periodísticos, código de programación, fórmulas de hojas de cálculo y hasta fotografías con una mera descripción. Pero es que también puede crear melodías con solo una frase. No es la primera vez que vemos algo así (ya existen Riffusion, Jukebox o Dance Diffusion), pero la sensación es que todavía están muy verdes en esto de la música. Ha tenido que llegar Google (que por cierto, ya hizo sus pinitos con AudioML ) con MusicLM de para sorprender por su capacidad para generar melodías complejas y alta fidelidad.

El secreto del éxito de MusicLM creando música

De hecho, la calidad es tal que son capaces de rivalizar con piezas compuestas con músicos humanos. Una de las claves está en cómo ha sido su entrenamiento: como explica Google en su paper, esta herramienta ha recibido un entrenamiento de aproximadamente 280.000 horas de música, lo que le permite poder discernir conceptos como "una pieza techno del Berlín de los 90" o "una relajante melodía de violín con un riff de guitarra distorsionado de fondo". Y no solo se ciñe a una indicación textual, permitiendo transformar piezas silbadas y tarareadas con las instrucciones de nuestros matices.

Como detalla el equipo que está detrás, este modelo supera a los anteriores tanto por su capacidad para ajustarse a las descripciones de texto como en la calidad de sonido. Así, genera música a 24 kHz de forma consistente durante varios minutos.

Todo esto suena prometedor pero, ¿quieres escuchar sus resultados? Aquí tienes algunas de sus piezas.

AI Text-to-Music has arrived.



MusicLM is a model by Google Research that generates high-fidelity music from text descriptions. Basically just enter some text and it will create the music. 🤯



Attached video shows sample text prompts and AI generated music. pic.twitter.com/C2mII0M5zv — Dave Lee (@heydave7) January 27, 2023

"Una fusión de reggaeton y música electrónica con sonido espacial aderezado con la sensación de estar perdido en el espacio". Ni Bad Bunny lo tendría fácil, ¿Cómo lo resuelve MusicLN?

Yesterday, Google published a paper on a new AI model called MusicLM.



The model generates 24 kHz music from rich captions like "A fusion of reggaeton and electronic dance music, with a spacey, otherworldly sound. Induces the experience of being lost in space." pic.twitter.com/XPv0PEQbUh — Product Hunt 😸 (@ProductHunt) January 27, 2023

Después de ver cómo se las gasta MusicLN, lo suyo sería probarla: malas noticias, por el momento Google no se plantea lanzar esta herramienta al público, según Techcrunch. Entre los posibles motivos para no hacerlo se encuentran los derechos de autor de las canciones empleadas para su entrenamiento a partir de las cuales aprende a generar canciones. Como explica el equipo investigador, el porcentaje de composiciones creadas por MusicLN procedente de piezas ya existente es del 1% según el equipo, por lo que mejor no correr ese riesgo.

Fotografía | Montaje con foto OpenClipart y Bizarrap en YouTube