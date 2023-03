Esta web de pegatinas busca desarrolladores para teletrabajar con sueldos de hasta 140.000 euros

Para encontrar trabajo a veces hay que salir dela zona de confort, y esa zona puede ser el hecho de querer el puesto en una provincia concreta o incluso en la propia España. Es por ello que se deben abrir los horizontes y optar por teletrabajos de empresas internacionales como puede ser Sticker Mule.

Como su propio nombre indica, esta compañía que está en 17 países diferentes, se centra en vender pegatinas a través de su sitio web. Con el objetivo de mantener su página web y también la base de datos están en busca de varios ingenieros y desarrolladores en todo el mundo para poder teletrabajar, siempre que se tenga un buen nivel de inglés. A continuación te mostramos estas tres ofertas de una empresa realmente peculiar.

Ingeniero de software

Esta empresa tan peculiar está actualmente buscando en todo el mundo a un ingeniero de software remoto, para poder teletrabajar con una cultura privada de estrés. Para ello están pidiendo tener una licenciatura en informática, excelentes habilidades de comunicación en inglés, y experiencias con Docker, Ruby, Rails, TypeScript, NodeJS o GraphQL. Es interesante que no solicitan un número de años concretos de experiencia, abriendo las puertas a más personas.

Las tareas a las que se va a enfrentar a mejorar y ampliar las API de GraphQL que se usan en el diseño de las pegatinas, migrar una gran base de datos de código de Rails a NodeJS y también mantener el rendimiento de los sitios de manera óptima. Se ofrece un salario mínimo de 135.000 euros al año con un bono de hasta 20.000 euros.

Ingeniero de software C++

Si cuentas con experiencia en C++, también vas a poder entrar como ingeniero/a de software C++ en esta empresa. Para ello se va a solicitar experiencia previa en C++, así como el grado en informática. Todo esto para poder aplicarlo en Go, Postgress e infraestructuras de nube.

Las tareas que se van a realizar es la mejora del software en las automatizaciones de la fábrica de producción, la migración de servicios heredados a Go y mantener una gran base de código C++. Como en el caso anterior, se va a tener un salario mínimo de 135.000 euros al año con un bono de hasta 20.000 euros.

Ingeniero de fiabilidad del sitio

Por último, dentro del equipo de ingeniería de esta empresa se está buscando a una persona que se encargue de la fiabilidad del sitio web a distancia. Como en caso anterior se va a solicitar formación en informática y alto nivel de inglés. Dentro de los conocimientos específicos se pide experiencia con JavaScript, PCG, AWS, GO, Postgress, Redis o Docker.

Los retos a los que te vas a enfrentar si te seleccionan es crear canalizaciones de CI y CD, optimizar y escalar las cargas de trabajo además de mantener servicios web seguros. En muchos caso se va a tener que trabajar en la propia nube para mantener un sitio web completamente seguro. El sueldo que se promete es de 135.000 euros al año y un bono de 20.000 euros.