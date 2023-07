Este ex-reclutador de Google desvela el principal error que cometemos en los currículum: revisa el tuyo para corregirlo

A la hora de buscar trabajo es importante redactar un buen currículum con toda tu formación y experiencia laboral siguiendo muchos de los consejos que ya hemos contado para tener éxito. Entre estos destaca el hecho de no hacerlo demasiado largo, no cometer faltas ortográficas y sobre todo no mentir.

Pero a estos consejos se suma uno nuevo que proviene directamente de Nolan Church, un ex-reclutador de la propia Google que ha visto cientos de currículums durante mucho tiempo y obviamente con un alto criterio para poder contratar únicamente a lo mejor para esta gran compañía. Y es que el consejo que ha dado lo ha categorizado como una bandera roja o 'red flag' a la hora de seguir leyendo un CV.

Los textos interminables en los currículums no son recomendables

Y es que cuando especificamos nuestra experiencia laboral siempre es recomendable redactar las responsabilidades que hemos tenido y al final todas las actividades que se han hecho en el puesto. Pero este reclutador afirma que "cuando las personas describen lo que han estado haciendo, a menudo les resulta difícil ser concisos".

La recomendación del reclutador es que precisamente debajo de cada puesto de trabajo que aparece en el currículum aparezca esta información en varios puntos de una línea, sin pasarse. Pero la realidad es que muchos de nosotros no sabemos resumir y al final lo que se encuentra alguien que lee el currículum es mucha "paja".

Esto es algo que categoriza como la presencia de grandes bloques de texto, y que no aporta absolutamente nada en un currículum salvo molestia visual. Y va más allá al detallar que estos bloques son "flujos interminables de texto que tienen muchas palabras pero no mucho contenido".

Debemos tener en cuenta que un reclutador puede leer a diario cientos de currículums muy diferentes, y nosotros como aspirantes debemos facilitar esta tarea. Esto se consigue siendo lo más conciso posible y eliminando toda la 'paja', ya que de lo contrario esta puede ser una línea roja para dejar de leer el currículum y obviamente que no se contrate a ese aspirante.

Fotos | Tobias Herrmann

Vía | CNBC

En Genbeta | Tener un mal currículum te hace perder oportunidades: las mejores webs (y consejos) para convencer de lo que vales