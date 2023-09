Este profesor ha vuelto al examen tradicional porque su alumnos usan ChatGPT en los trabajos. Y esto es un atraso

La llegada de los bot conversacionales a nuestras vidas ha traído consigo muchas ventajas a la hora de hacer unas búsquedas más eficientes o tener información compleja en segundos delante de nosotros. Pero no todo es bueno, ya que estas IA como por ejemplo ChatGPT también se han instalado en los institutos y facultades de nuestro país haciendo los trabajos de los alumnos (e incluso sus exámenes). Y esto obviamente no es algo que haya gustado a un profesor.

Y es que si eres estudiante seguro que se te ha pasado por la cabeza entrar a ChatGPT y a través de una frase donde le cuentas la temática del trabajo que debes hacer, le pides que te lo redacte. En ese momento lo copias y lo pegas (sin ni siquiera revisar lo que dice) y lo entregas al profesor. Esto es lo que relata el profesor titular de Historia Contemporánea de la Universidad Complutense, Gutmaro Gómez Bravo a El Mundo.

ChatGPT como el 'hacedor' de trabajos universitarios por excelencia

Este profesor relata en esta interesante entrevista como ha detectado que sus alumnos, y destacando "incluso los de la primera fila", utilizan ChatGPT para poder hacer los trabajos. Y esto es algo que en su asignatura no puede tolerar, ya que en su plan de evaluación no se debía hacer ningún tipo de examen. Solo con cuatro trabajos de cuatro libros diferentes eran suficientes para aprobar, aunque no le han valido los hechos por ChatGPT.

Ante ese caso el profesor ha afirmado categóricamente que "mandar trabajos no sirve porque los alumnos usan ChatGPT", regresando a un sistema de exámenes tradicionales con los que no está de acuerdo. Y es que piensa que 'no deberían tener que memorizar Trafalgar de Galdós como se memorizan hechos históricos de Historia de España".

Es por ello que ChatGPT está siendo un auténtico reto para cualquier profesor de universidad o instituto, ya que tiene que adaptar su forma de evaluar para que el alumno sea el que trabaje y no una máquina. Y este profesor relata que es fácil detectar un texto que no está escrito por el alumno al seguir "el mismo relato" y el uso de un "lenguaje que es pretendidamente científico, pero que al final resulta artificial". Y es cierto que de algunos temas más técnicos se puede notar que el tono no es el que esperabas.

Pero el verdadero problema llega cuando son varios alumnos usando el mismo programa para sacar el trabajo. Aquí los docentes ven claramente como el enfoque es igual, cuentan el mismo relato o tienen las mismas fuentes. Y es algo que se debe detectar por intuición, ya que las herramientas antiplagio como Turniting no tienen esta capacidad de detectar contenido de IA. Se limitan únicamente a comprobar si el texto está en la red y si se ha hecho el clásico 'copia y pega'.

Es por ello que los profesores están muy cabreados con la IA, y están optando por no dar opción a que sea usada en las clases. Yo como estudiante universitario debo decir que en un año se ha estandarizado bastante su uso, y que se puede usar en el ámbito académico. Pero una cosa es realizar una consulta algo más compleja y otra es pedir que te haga un trabajo entero que simplemente se copia y se pega en un documento en blanco para entregar. Es por ello que se deben imponer límites a su uso en ámbitos como el académico.

