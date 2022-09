Esto es lo que pasa si buscas NASA DART: tus búsquedas también desviarán al asteroide Dimorphos

Esta madrugada la NASA ha podido celebrar un nuevo éxito al impactar con éxito una sonda DART contra el asteroide Dimorphos para poder desviar su órbita. Este asteroide se encuentra a mucha distancia de la Tierra y no suponía ningún tipo de riesgo para nuestra existencia, pero ha actuado como prueba para ver si es posible desviarlo de su órbita sin ningún tipo de explosión.

Como es lógico, este evento ha provocado que mucha gente se pueda llegar a interesar por este tipo de evento gracias a lo que puede marcar para nuestro futuro. Es por ello que Google ha querido realizarle un pequeño homenaje que sin duda es realmente gracioso.

Google normalmente acostumbra a participar en su manera en estos eventos de relevancia para la humanidad. Normalmente, le da una ventana en la página inicial del buscador, cambiando su logo por algo que represente a lo que se está celebrando en un día concreto.

En esta ocasión han querido llevar la experiencia de DART al buscador tal y como han publicitado desde la cuenta oficial de NASA en Twitter. Concretamente, si quieres visualizar la animación vas a tener que buscar en Google el término "NASA DART". A lo pocos segundos verás como aparece por la parte izquierda la sonda.

Your Google search could reveal something smashing! Search for "NASA DART" on @Google to see a demonstration of browser, uh, planetary defense. pic.twitter.com/ZuxtlgaLJ1