Ética informática, spam ultramasivo y rebajas en Steam. Internet is a Series of Blogs (392)

Posiblemente ya te hayas dado cuenta de cómo de repente Google Traslator se ha hecho mil veces mejor con sus traducciones. En New York Times nos cuentan cómo Google ha utilizado la inteligencia artificial para conseguirlo, y cómo el aprendizaje de las máquinas o el 'machine learning' está a punto de reinventar la informática .

Nintendo lo ha vuelto a hacer, está consiguiendo que millones de personas vuelvan a utilizar una de sus franquicias con la llegada de Super Mario Run a iOS. Pero en The Atlantic han hecho una lectura bastante negativa de este triunfo , ya que lo interpretan como que frente a un futuro incierto, la compañía sigue tratando de explotar su pasado histórico.

En The Guardian no quieren dejar pasar la oportunidad de hablarnos de los grandes ganadores y perdedores del mundo tecnológico en 2016. Ojo porque Facebook sale en ambas listas, y también hablan de hackers, Pokémon Go, trolls y Elon Musk.