Tras explicar cómo impedirá que compartamos cuenta, ahora Netflix ha matizado su plan: esto es lo que cambia

Hace pocos días nos hacíamos eco de los cambios que había impuesto Netflix para luchar contra las cuentas compartidas. Estas modificaciones se reflejaban en una web de 'Preguntas y Respuestas' de la propia Netflix en la que se especificaba que se bloquearía la cuenta si no se conectaba al menos cada 31 días a la red Wifi principal. Ahora, parece ser que han matizado, ya que esta web de FAQ ha cambiado por completo eliminando apartados que estaban presentes hace unas horas.

Y menos mal que hicimos captura de pantalla de estos apartados para poder mostrarlos, porque ahora al entrar a las FAQ todas las decisiones que habían tomado se han desmoronado y han cambiado. Y esto se podría deber a la respuesta que ha tenido la comunidad a estos cambios, ya que no estaban bien diseñadas y dejaba muchos flecos sueltos.

Netflix hace cambios

Netflix está dispuesta a acabar con las cuentas compartidas en 2023. Esto es algo que ya se está testeando en países de Latinoamerica donde se está pidiendo un extra de dinero por cada usuario que haya conectado a la misma cuenta. Pero en el resto de países es algo que no se sabe cómo se aplicará y además cómo se detectará el acceso.

Pero parecía que esto había cambiado hace dos días con los cambios en las FAQs al agregar un nuevo apartado denominado "Quién puede usar una cuenta de Netflix" donde se detallaba que el uso estaría limitado a los miembros de un mismo hogar. Esto se controlaría a través de la conexión de la red Wifi de esta ubicación, aunque muchos usuarios se preguntaban cómo sabría Netflix cuál es la red principal. La solución en este caso ha sido eliminar el apartado entero, del que no queda rastro.

Algo relevante de este apartado es que se solicitaba precisamente que esta verificación se realizara cada 31 días. Es decir, si tú querías usar la cuenta de tu hermano en modo compartido debías acudir a su casa todos los meses para hacer una conexión a su Wifi. Y esto se suma también al famoso código de verificación cada 7 días, del cual no hay rastro en la web ahora mismo.

Una novedad que ahora mismo se puede encontrar en las FAQ y que no estaba presente hace dos días, es el concepto de hogar Netflix. Esta será la ubicación que usará la aplicación para poder determinar quiénes son convivientes para poder bloquear el acceso a los contenidos. Igualmente, para poder conectarse desde un lugar ajeno la compañía afirma que podría enviar un código de verificación a través de email o SMS para comprobar que el acceso es legítimo.

De esta manera, hay que tener en cuenta que a partir de muy pronto el sistema estará verificando constantemente si te conectas a la Wifi del titular de la cuenta o no. Si no es así, se deberá estar introduciendo códigos de verificación de manera periódica aunque no detallan una franja de días concretas para poder hacer esta verificación.

Lo que está claro es que Netflix parece que en un primer momento dio demasiados datos de su plan de control que no estaba del todo perfilado. Ahora lo tratan de enmascarar un poco con este cambio en los textos de las FAQ y también eliminando alguno de ellos.