Es más fácil reescribir la genética que actualizar una app: 27 genes cambian de nombre para que Excel no los convierta en fechas

La comunidad científica ha tenido que ajustar la nomenclatura de los genes para evitar confusiones causadas por las hojas de cálculo de Excel. El problema es culpa y a la vez no es culpa de la herramienta de Microsoft, puesto que lo que para esta rama de la ciencia significa una insufrible molestia, para la mayoría de usuarios de Excel es una función útil.

Excel no paraba de reconocer algunos genes como fechas porque sus nombres eran cosas como "MARCH1" o "SETP1", y cuando se ingresaban estos mismos en las celdas de una hoja de cálculo, Excel los convertía a fechas como "1-Mar" y "1-Sep" automáticamente, causando errores en datos científicos que luego tenían que revisarse y arreglarse a mano.

Un estudio del 2016 mostró que al menos un quinto de los estudios científicos publicados contenían errores en sus datos causados por Excel. Para la comunidad científica, que utiliza Excel de primera mano para procesar datos numéricos, esto se había convertido en un gran dolor de cabeza.

Ya que Excel no ofrece la opción de desactivar el formato automático en las celdas para evitar los errores, la única solución es cambiar el tipo de datos para cada columna individual, pero esto solo soluciona el problema para el usuario que lo hace, en el momento en el que otro científico abre la hoja de cálculo en su propio ordenador sin percatarse, puede volver a introducir los errores.

Es por ello que finalmente el HGNC o HUGO Gene Nomenclature Committee, organismo encargado de estandarizar los nombres de los genes, publicó nuevas normas para la nomenclatura de los mismos incluyendo un apartado especial mencionando símbolos que afecten el manejo y la recuperación de datos.

