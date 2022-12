Firmar documentos PDF en Adobe con el certificado digital de la FNMT recién renovado no es posible. Y no hay solución a la vista

En la actualidad, tener un certificado electrónico es prácticamente obligatorio para realizar cualquier tipo de trámite, como por ejemplo realizar una solicitud o firmar documentos de manera electrónica para que tengan validez cuando se envían por internet. Para esto último hace falta hacer uso de diferentes programas para firmar estos documentos como por ejemplo Adobe Reader.

El problema es que hemos llegado a un punto en el que es tan necesario tener un documento firmado electrónicamente, sobre todo para gestores y empresarios, que cuando estos programas fallan se produce un caos. Y precisamente es lo que está ocurriendo con Adobe y los certificados que se emiten desde la FNMT que no están funcionando correctamente.

Usar certificados FNMT recientes en Adobe ahora mismo no es posible

El pasado mes de octubre en un foro de comunidad de Adobe se publicaba un mensaje con respecto a la imposibilidad de firmar documentos en Adobe Reader con un certificado que haya sido emitido por la FNMT, que son prácticamente todos, a partir de octubre. Esto ha creado polémica, y en los momentos que se está redactando este artículo no hay ninguna solución sobre la mesa.

En un primer momento, se pensaba que este fallo estaba relacionado con el propio software de Adobe, que no terminaba de reconocer los certificados. Esto se debe a que no afecta a todos los emitidos por la FNMT, sino aquellos que hayan sido emitidos a partir de octubre de 2022. Antes de esta fecha, todos llegan a funcionar, pero pasada esta fecha, pese a ser reconocidos, no se permite usarlos para firmar documentos. Es por ello que se puede llegar a pensar que es problema de Adobe.

Pero según se puede ver en este hilo del foro, parece que no es un problema de la propia Adobe. Uno de los usuarios de la comunidad realizó una consulta a los servicios técnicos y se respondió lo siguiente: Efectivamente, no es un problema de Adobe. La solución será solicitar otro certificado cuando esté solucionada la incidencia. Suponemos que se publicará alguna nota informativa en nuestra página web.

De esta manera, se tiene que esperar a que este organismo de una solución técnica, pero es un grave problema para aquellas personas que estén renovando sus certificados actualmente, ya que se van a encontrar que no se podrá usarlos. De momento se tiene que optar por otros programas para realizar esta firma como por ejemplo Autofirma y GoSign Desktop.