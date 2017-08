Godwin, el de la ley de Godwin, lo tiene claro: podemos y debemos llamar nazis a los de Charlottesville

Si hay una ley famosa en Internet, esa es la "ley de Godwin". Fue enunciada en el año 1990 por Mike Godwin y estipula lo siguiente:

A medida que una discusión en internet se alarga, la probabilidad de que aparezca una comparación en la que se mencione a Hitler o a los Nazis tiende a uno.

El propio Godwin ha utilizado sus redes sociales para opinar sobre el desgraciado incidente ocurrido en Charlottesville este fin de semana, en el que perdía la vida Heather Heyer, una mujer de 32 años.

By all means, compare these shitheads to Nazis. Again and again. I'm with you. — Mike Godwin (@sfmnemonic) 14 de agosto de 2017

Como vemos, Mike asegura que podemos comparar a estos gilip**** con nazis. "Una y otra vez". Momentos después, reveló que estas declaraciones surgieron como respuesta a un mensaje de Facebook que le había enviado un usuario muy preocupado.

Como vemos, podemos deducir que si vemos a alguien con aspecto de nazi, comportándose como un nazi y actuando como un nazi, tenemos la aprobación de Mike Godwin para llamarle nazi.

De esta manera, ha buscado poner su grano de arena a un momento clave en la historia de los Estados Unidos. Mes a mes vemos como siguen sucediéndose graves incidentes relacionadas con el racismo.

Esta vez, el presunto culpable es James Alex Fields, quien arrolló a los manifestantes contrarios a los supremacistas blancos que se encontraban protestando en la ciudad. Acabó con la vida de Heyer y dejó heridas a 19 personas.

En el siguiente video lo podemos ver minutos antes del incidente, portando un escudo con símbolos racistas:

Después de estrellarse contra otro coche y atropellar a una multitud, Fields intentó escapar, pero afortunadamente fue detenido poco después. En el siguiente video podemos ver el trágico momento:

Video of car hitting anti-racist protestors. Let there be no confusion: this was deliberate terrorism. My prayers with victims. Stay home. pic.twitter.com/MUOZs71Pf4 — Brennan Gilmore (@brennanmgilmore) 12 de agosto de 2017

En Magnet | Nuestro cerebro puede tener prejuicios incluso contra nuestra propia raza, aunque ni siquiera lo sepamos