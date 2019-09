Google afirma que reducirán los audios almacenados por Assistant, aunque mantendrá el sistema de revisión humana

Google Assistant y los altavoces Google Home han sido protagonistas](https://www.genbeta.com/actualidad/que-graban-google-home-google-assistant-tambien-escuchado-empleados-google) en la polémica de privacidad del verano, en la cual se ha descubierto que Google, Apple, Amazon y Facebook contaban con equipos de personas escuchando audios recogidos de interacciones de los usuarios con los altavoces inteligentes. En sus condiciones, las compañías advertían que estos dispositivos grababan y almacenaban dichos audios por cuestiones de mejora de calidad, pero no informaban de que la revisión de clips la podían llevar a cabo personas.

Envuelta aún en cierta polémica, como los otros actores, Google ha anunciado hoy cambios en su política de privacidad con el Asistente de Google, tras haber parado hace semanas el proceso de transcripción que realizaban traductores. Los más importantes son eliminar más audios con antigüedad asociados a la cuenta de Google de los usuarios y advertir al usuario al activar la opción de Actividad de voz y audio (VAA) de que un equipo de revisión puede escuchar los audios.

Si el usuario no activa dicha opción, Google no incluirá los audios en el proceso de revisión hasta que el usuario vuelva a confirmar los ajustes de la VAA, momento en el que ya conocerá que los audios pueden ser escuchados por personas. Hay que recordar, eso sí, que de momento el programa de revisión sigue pausado.

Google afirma que los datos nunca se han almacenado de forma automática, y estos serán los cambios

Uno de los aspectos en los que el comunicado de Google pone énfasis es que de forma automática, Assistant nunca ha almacenado y grabado los audios si la función de VAA no estaba activada: "No conservamos tus grabaciones de audio por defecto. Esto ha sido siempre así y continuará siéndolo, sin cambios". Es algo que ya comprobamos cuando escribimos sobre que ningún asistente o empresa anunciaba que las grabaciones podían ser escuchadas por personas. El problema, ya lo dijimos es que sin dichas opciones, "la experiencia, según Google, será limitada y menos personalizada en el Asistente. No podrás, por ejemplo, llamar a tus contactos, ni pedirle cosas como "ir a casa" o "ir al trabajo", ni usar la voz para enviar música a un altavoz o televisor, ni poner un recordatorio, ni añadir un evento a tu calendario".

Realmente no cambia nada mucho, pero Google promete añadir una capa de transparencia al proceso de escuchas, que es lo que se pedía

Es decir, el usuario podía optar, como ahora, por no activar la función de VAA, pero la experiencia estaría tremendamente limitada en comparación a lo que se ofrece con ellas. Sí se mencionaba que "se grabará la voz y otro contenido de audio de los servicios de Google y otros sitios web, aplicaciones y dispositivos que usan los servicios de voz de Google o que se conectan a ellos", para "ofrecerte experiencias más personalizadas en todos sus servicios, como un mejor sistema de reconocimiento de voz y de audio", pero nunca se informó de que un 0,2 de las peticiones podrían ser escuchadas por personas. En resumen, según el comunicado, nada de esto cambia, pero sí se informará de esto último y el sistema será más transparente al informar de la actividad humana.

El proceso de transcripción del 0,2% de audios será más seguro en el futuro según Google, que afirma que va a añadir una capa más de privacidad, pese a que los audios no estaban asociados a cuentas de los usuarios. Asimismo, Google también presume de que intentarán mejorar el reconocimiento de audios que el sistema pueda confundir con "Hola Google", para eliminarlos con más precisión (algo que el sistema también hace ya en la actualidad).

Por último, Google ha informado de que eliminará la mayoría de datos de los almacenados por el sistema del Asistente de Google hasta ahora. También afirman que se esfuerzan en reducir la cantidad de datos que almacenan, "actualizando nuestra política para reducir enormemente la cantidad de datos de audio que almacenamos". A finales de año llegará una nueva política por la que, según Google, se eliminarán la mayoría de datos de audio de las cuentas con VAA activado.