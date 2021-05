Google añade un huevo de pascua al estilo del famoso salvapantallas del logo de DVD: estamos esperando que rebote en la esquina

Los que crecimos en la era antes del streaming y estábamos acostumbrados a, de vez en cuando, quedar hipnotizados viendo el salvapantallas del reproductor de DVD, quizás podemos entender mejor el cómo se ha convertido con el tiempo en casi un meme.

Hace unos años incluso hubo un streaming en YouTube en el que miles de usuarios estaban viendo en directo a ver si el logo de DVD rebotaba en la esquina. Ahora es posible hacer algo similar, pero con el logo de Google.

Solo tienes que entrar en Google.com desde tu navegador de escritorio y escribir "salvapantallas dvd" o "dvd screensaver" en el cajón de búsquedas. Tendrás que esperar un par de segundos y luego verás cómo el logo de Google se desprende de la esquina y comienza a rebotar por la pantalla de tu navegador.

Al igual que el logo de DVD, el logo de Google cambia de color cada vez que toca uno de los lados de la ventana, y no importa si vas moviendo la página para mirar los resultados, el logo sigue rebotando y rebotando.

New🐣🥚: try searching for "dvd screensaver" and wait a little... pic.twitter.com/k1yVM3Jvct