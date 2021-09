Google Calendar mostrará cuánto tiempo de trabajo estamos en reuniones, que se han disparado en la pandemia

Las reuniones son una actividad cotidiana en el seno de muchas empresas. Tanto, que el equipo de Google Workspace ha anunciado que Google Calendar va a añadir un panel llamado 'Time insights' ('Información sobre el tiempo' si traducimos) con el que quieren que los usuarios del servicio para empresas conozca mejor cuál es su rutina en cuanto a encuentros agendados en el calendario.

Las capturas que han mostrado de la función muestran un apartado que es "Tiempo en reuniones", en el que informan de cuál es el día más ocupado de ellas, junto a la media de horas diarias en reuniones. El panel también muestra cuántas de las horas de los días mostrados son de encuentros recurrentes o de aquellos que se han dado una sola vez.

Una función que nos puede ayudar a entender mejor nuestra dinámica de trabajo

Ya antes de la pandemia las reuniones suponían mucho gasto de tiempo laboral diario para muchas personas. Ahora, la cultura de Zoom o Meet ha incrementado eso debido a que muchas personas han teletrabajado o siguen haciéndolo, un tema coyuntural. No es que sea malo, el problema es que como decían nuestros compañeros de Xataka Pro, muchas de esas reuniones pueden ser un mail.

'Time Insights' no nos ayudará a discernir cuáles podrían haber sido un mail, pero sí a ver cuán cargados tenemos nuestros días de un vistazo. Los eventos de calendario en los que la persona no tiene nada programado con otros compañeros no se tienen en cuenta, pero sí se muestran como suma de horas en otro apartado 'Time Breakdown'.

Aquí también se muestra el tiempo gastado en reuniones con dos personas y con tres o más invitados. Google no permite imponer limitaciones temporales, pero sí marcar una meta de las cifras a las que nos gustaría llegar.

La función ya se está lanzando a administradores de equipos, que podrán desactivar la función, pero no ver los datos de sus usuarios, y comenzará a llegar gradualmente a usuarios a partir del 6 de septiembre. Los planes incluidos son Google Workspace Business Standard, Business Plus, Enterprise Standard, Enterprise Plus, Education Plus, y planes sin ánimo de lucro.

