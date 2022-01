Google Drive está bloqueando archivos que contienen un '1' o un '0' por "infracción de copyright"

No es ninguna sorpresa que Google dispone de mecanismos de detección en sus servicios para analizar cada archivo que subimos a la nube. Sin embargo, el caso del que vamos a hablar hoy no tiene ningún tipo de sentido. Y es que si subimos a Google Drive un archivo de texto que contenga un '1' o un '0' en su interior, es detectado por la plataforma como una infracción de copyright.

Lo que puede ser considerado para nosotros como un archivo totalmente inofensivo, Google Drive no opina lo mismo sobre ello. Sin embargo, la compañía ya está al tanto de este fallo, y pronto tendrá una solución para ello.

Esto fue descubierto por la Doctora Emily Dolson, profesora asistente de la Universidad de Michigan. A través de un tweet, alertó a la compañía de que uno de sus archivos que contenía una única línea de texto con el número '0' fue detectado por Google Drive como una infracción de copyright. Sin embargo, esto no es un caso aislado. Y es que desde el foro de Hacker News también han asegurado que se trata de un error por parte del servicio de Google.

Uh, @googledrive, are you doing okay? This file literally contains a single line with the number "1". pic.twitter.com/4tLhOzQY1T