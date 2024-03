GPT-4 no es una AGI, son independientes de Microsoft y quieren beneficiar a la humanidad: filtrada una circular interna de OpenAI

Elon Musk, Sam Altman y la empresa de la que es CEO, OpenAI, han protagonizado algunos de los culebrones tecnológicos más vibrantes en los últimos meses. Y lo que estamos viviendo en las últimas horas es prueba de ello: Elon Musk denunciaba a Sam Altman y OpenAI el pasado jueves en un tribunal de San Francisco por incumplimiento de contrato.

Más concretamente y entre otras cosas, que iremos desgranando más abajo, por atentar con uno de los principios de fundación de la empresa, con un esquema abierto y sin ánimo de lucro en sus inicios, para ganar dinero. Pocas horas después y según han podido ver algunos medios, OpenAI se ha pronunciado en un comunicado interno contraargumentando, una por una, las quejas del dueño de X/Twitter. O

La denuncia de Elon Musk es un documento de 46 páginas y la respuesta no oficial (todavía no ha hecho declaraciones públicas sobre el tema) no se ha hecho esperar: una circular interna destinada a la plantilla al que medios como CNBC o Axios aseguran haber tenido acceso.

Lo que dice la circular interna de OpenAI, según CNBC y Axios

En ella, el director de estrategia Jason Kwon argumenta que 'creemos que las afirmaciones de esta demanda pueden surgir del arrepentimiento de Elon por no estar involucrado con la compañía hoy'. Continua explicando que 'es profundamente decepcionante ver a Elon emprender estas acciones contra una empresa que él mismo ayudó a fundar, especialmente teniendo en cuenta su estrecha colaboración con algunos de vosotros que seguís aquí trabajando por la misión'.

Respecto a la cuestión central de la denuncia, Kwon detalla:

'Las acusaciones [de Musk], incluidas las afirmaciones de que GPT-4 es un AGI [nota: Inteligencia Artificial General], que el acceso abierto a nuestra tecnología es la clave para la misión y que somos una subsidiaria de facto de Microsoft, no reflejan la realidad de nuestro trabajo o misión.'

Más allá de listarlas, Kwon se encarga de desmentir y explicar una a una por qué Elon Musk está equivocado:

Que GPT-4 es una AGI : 'Es capaz de resolver pequeñas tareas en muchos trabajos, pero la proporción entre el trabajo realizado por un ser humano y el trabajo realizado por GPT-4 en la economía sigue siendo asombrosamente alta'. Kwon matiza: 'Es importante destacar que un AGI será un sistema altamente autónomo lo suficientemente capaz de idear soluciones novedosas para desafíos que impliquen grandes cantidades de datos, GPT-4 no puede hacer eso.'

: 'Es capaz de resolver pequeñas tareas en muchos trabajos, pero la proporción entre el trabajo realizado por un ser humano y el trabajo realizado por GPT-4 en la economía sigue siendo asombrosamente alta'. Kwon matiza: 'Es importante destacar que un AGI será un sistema altamente autónomo lo suficientemente capaz de idear soluciones novedosas para desafíos que impliquen grandes cantidades de datos, GPT-4 no puede hacer eso.' Que OpenAI ya no tiene la misión de beneficiar a la humanidad . 'Nuestro desafío es construir AGI y asegurarnos de que su impacto sea máximo positivo'. (...) 'Hemos descubierto que la estrategia de crear tecnología de vanguardia y hacerla ampliamente disponible mediante API y productos sirve mejor a ambas partes de esta misión, ya que somos capaces de atraer el capital necesario, hacer que la tecnología sea ampliamente utilizable y también proporcionar barreras de seguridad según lo exige la sociedad y la conciencia.'

. 'Nuestro desafío es construir AGI y asegurarnos de que su impacto sea máximo positivo'. (...) 'Hemos descubierto que la estrategia de crear tecnología de vanguardia y hacerla ampliamente disponible mediante API y productos sirve mejor a ambas partes de esta misión, ya que somos capaces de atraer el capital necesario, hacer que la tecnología sea ampliamente utilizable y también proporcionar barreras de seguridad según lo exige la sociedad y la conciencia.' Que actúa como una subsidiaria de Microsoft. 'Decidimos qué investigar y construir, cómo administrar la empresa, a quién sirven nuestros productos y cómo vivir nuestra misión'. Además, afirma que 'también competimos directamente con Microsoft para ofrecer el mejor valor y los mejores productos a las empresas, a los desarrolladores y a la gente. Como sabemos, OpenAI es el creador de ChatGPT y ChatGPT para empresas, mientras que Microsoft ofrece Copilot y Copilot para Microsoft 365.'

Portada | Wikimedia Commons (Justin Pacheco) y OpenAI vía Xataka

