Una de las grandes ventajas de comprar con PayPal se esfumará muy pronto: adiós al reembolso por gastos de devolución

Cuando se tiene que hacer la devolución de algún producto, sin duda tememos por los gastos de envíos que nos van a terminar cobrando. Esto es algo muy común, sobre todo para los envíos que se hacen a China por los pedidos de Aliexpress. Pero para poder paliar estos gastos, PayPal tenía un sistema de reembolso de gastos de devolución que funcionaba realmente bien.

Y hablamos en pasado porque este sistema ya tiene una fecha de caducidad. Tal y como ha informado PayPal a través de un correo electrónico a sus clientes, una de las grandes ventajas que tenía el comprar con este sistema va a terminar desapareciendo por completo.

PayPal hará desaparecer sus devoluciones a coste cero

El aviso ha comenzado a llegar a todos los clientes, informando de un cambio en las condiciones generales de uso de la plataforma. En este se afirma que el próximo 27 de noviembre de 2022 se dejará de poder hacer uso de este sistema de reembolso de gastos de devolución que lo cierto funcionaba fantásticamente.

Es cierto se imponían algunas condiciones, como por ejemplo que estos gastos no podían superar los 30 euros, o que estaba limitado a 12 reembolsos por año y persona. Pero era un buen aliciente para poder realizar el pago con PayPal y no con una tarjeta de débito o crédito en diferentes sitios web. Ahora, cualquier persona que tenga dudas sobre un producto va a tener hasta este día para enviar la solicitud de devolución y que sea aprobada. Todo esto se explica en el correo que adjuntamos a continuación:

Nuestro servicio Reembolso de gastos de devolución está llegando a su fin. A partir del 27 de noviembre de 2022, PayPal ya no aceptará solicitudes de reembolso de gastos de envío de devoluciones. Asegúrate de enviar cualquier solicitud de reembolso que cumpla los requisitos antes de la fecha indicada anteriormente para asegurarte de que se acepte la reclamación. Y recuerda que el servicio Protección del comprador de PayPal seguirá estando disponible en las compras que cumplan los requisitos. Para obtener más información sobre lo que cumple los requisitos, haz clic aquí. Si tienes alguna pregunta, visita nuestro Centro de ayuda para obtener más información. Gracias por ser cliente de PayPal. Atentamente, PayPal

Como bien detallan, esto no quiere decir que se acabe aquí la protección al comprador. En el caso de que encuentres que un producto no cumple con lo esperado, ha llegado dañado o no has tenido un buen trato con el vendedor, siempre podrás recurrir a PayPal. Esto hace que todavía queden alicientes disponibles para poder hacer uso de PayPal sobre todo en esas webs que no son totalmente de confianza para nosotros.