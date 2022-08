Hackean a un usuario de GTA Online convirtiéndole en multimillonario y Rockstar hace la vista gorda

Rockstar ha logrado crear toda una gran comunidad en GTA Online, la vertiente multijugador de Grand Theft Auto V en la que los jugadores tienen toda la región de Los Santos para explorar y realizar todo tipo de actividades. Tal fue el éxito de este modo que aún hay una gran masa de jugadores desde su lanzamiento en 2013.

Sin embargo, el juego no está desprovisto de hacks, y muchos usuarios los aprovechan para ganar dinero, vehículos, y todo tipo de elementos que alimentan al capitalismo frenético existente en GTA. Uno de los casos más curiosos tiene que ver con un usuario, que no supo que su cuenta había sido vulnerada hasta que se encontró los bolsillos de su personaje con dinero de GTA y recursos prácticamente ilimitados.

Supuestamente, la compañía norteamericana está inmersa en el desarrollo de GTA 6, la próxima entrega numerada de la exitosa franquicia. Y mientras Rockstar mira para un lado, los usuarios aprovechan todos los hacks disponibles en el juego para conseguir todo lo que quieran.

El usuario afectado en cuestión, MoistWave, contaba al medio PCGamesN que no fue consciente de que le habían hackeado la cuenta hasta que se encontró con miles de millones en dinero de GTA cuando volvió a conectarse. Al parecer, mientras estaba inactivo en GTA V, su cuenta fue vulnerada, y cuando se quiso dar cuenta, tenía casi 2.000 millones en chips de casino de GTA.

"Sinceramente, no estoy seguro de qué sucedió cuando mi cuenta fue hackeada. No me había dado cuenta porque no estaba activo en el juego, y solo me di cuenta cuando intenté restablecer mi contraseña, ya que el correo electrónico vinculado a mi cuenta había cambiado. Desde que recuperé mi cuenta, todo ha ido bien".