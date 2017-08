Hackers filtran más archivos de 'Juego de Tronos' y exigen a HBO un rescate millonario

Más malas noticias para la HBO. Tras haber liberado muchos capítulos de la plataforma, ahora vuelven a filtrar documentos sensibleas y lanzan una nueva amenaza contra la productora estadounidense.

Esta nueva filtración incluye medio giga de información relacionada con HBO. Los hackers aseguran tener en su poder 1,5TB, y en esta ocasión han publicado los guiones de los cuatro primeros episodios de la 7ª temporada de Juego de Tronos, además del guión del capítulo que saldrá el próximo domingo (S07E05).

Junto con los guiones, también han incluido documentos internos de la compañía: correos electrónicos, balances financieros, acuerdos con los empleados y PDF en los que se detallan las estrategias de marketing.

Por si fuera poco, han querido incluir un documento en el que amenazan a HBO con seguir publicando todo lo que tienen si no les pagan una cantidad millonaria. Varios hackers, que han firmado bajo el pseudónimo de 'Mr. Smith', han hecho una demanda muy específica al consejero delegado de HBO (Richard Pepler):

Queremos tu salario de seis meses en bitcoins.

Eso equivaldría a unos seis millones de dólares. Afirman que HBO "gasta 12 millones de dólares en investigar el mercado y 5 millones de dólares en publicidad para la 7ª temporada de Juego de Tronos". Les recomiendan invertir en ellos:

Considéranos otro presupuesto más para publicidad.

Como vemos, HBO parece estar en una pesadilla que no tiene final. Por un lado, ya han demostrado que no quieren acceder a extorsiones de ningún tipo, pero si no llegan a un acuerdo verán como siguen haciendo público un material que podría hacerles mucho daño.

