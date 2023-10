Han encontrado pornografía en YouTube debido a un exploit: estaban disponibles durante semanas sin que pudiera eliminarse siquiera

A priori YouTube cuenta con una serie de filtros y condiciones que se deben cumplir siempre que cualquiera de nosotros quiera subir un vídeo a la plataforma. Obviamente, la pornografía es algo que está totalmente prohibido en YouTube, y al momento de subir un vídeo de estas características nos podemos enfrentar al bloqueo de la cuenta.

Pero una pequeña comunidad de personas que tienen como fin buscar contenido para adultos en YouTube ha descubierto un bug de cómo ver este contenido en YouTube, incluso si han eliminado los canales donde está alojado. Y es que esta comunidad detectó un vídeo de una de las principales actrices de PornHub muy explícito que se podía consumir en YouTube sin problemas.

Una comunidad que busca desnudos en YouTube que cumplió su objetivo

Aunque desde 404media aseguran que han sido muchos los vídeos que se han podido encontrar en YouTube y que han estado disponible durante varias semanas. Pero no era algo normal. Estos vídeos en su conjunto tenía diferencias en su interfaz de YouTube, lo que hacía pensar que se trataba de un bug y por eso se podían visualizar sin impedimentos. Estos 'errores' hacía que no se viera el título del vídeo ni el de la cuenta que lo había publicado. De esta manera, aunque el vídeo se podía ver en la parte inferior no existía nada de lo que estamos habituados a ver.

Pero lo realmente interesante de todo esto es que los vídeos que se podían ver estaban subidos originalmente por una cuenta que estaba eliminada de la plataforma por violar su política de contenidos de materia de desnudo. Y aunque estas cuentas estaban bloqueadas, sus vídeos se podían seguir consumiendo (cuando no debería ser así).

"Esto en realidad no pasa por alto el algoritmo [de YouTube]. De hecho, YouTube detecta el vídeo casi al instante [...] Sin embargo, usamos un fallo que hace que el vídeo no se pueda eliminar". Así explica uno de los miembros de esta comunidad el cómo se aprovechan de un fallo para poder subir vídeos que no se puedan eliminar.

Según se ha podido investigar este fallo funciona a través del sistema de etiquetado del vídeo cuando se sube a YouTube. Las personas que quieren compartir este contenido lo rompen escribiendo millones de caracteres en el campo de las etiquetas (que cuenta con un límite de caracteres que se puede saltar rápidamente con un salto de línea). Esto hace que algunos de los vídeos se conviertan en "no eliminables", aunque con una especie de bug en su interfaz.

Actualmente, el exploit que se usaba en el sistema de etiquetado parece ser que ha sido solucionado debido a la gran repercusión que ha tenido en X. Pero todavía hay algunos vídeos que siguen en la red pese a que han pasado los filtros de YouTube y sus cuentas han sido eliminadas. En definitiva, nada es perfecto y puede ser sencillo encontrar un error en una plataforma para saltarse sus propias normas como vemos en esta comunidad cuya misión es buscar un desnudo en YouTube.

