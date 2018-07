Hipchat se rinde a Slack y finalizará sus servicios en un año

Si hablamos de aplicaciones que sirven para gestionar equipos de trabajo, la plataforma que ha ganado más notoriedad en los últimos años es (sin duda) Slack.

Hace unas horas, la compañía nos sorprendía anunciando una asociación con Atlassian, empresa responsable de HipChat y Stride. Eso significa que Slack acaba de hacerse con uno de sus principales competidores.

Adiós a HipChat en 2019

Hubo una época en la que HipChat competía al mismo nivel que Slack, pero en los últimos años se han ido quedando atrás. Ambas compañías han anunciado que descontinuarán tanto HipChat como Stride.

Concretamente, Atlassian ha apuntado que la fecha límite será el 15 de febrero de 2019. Hasta ese momento, los usuarios de HipChat y Stride podrán seguir utilizando sus servicios con normalidad.

Han anunciado que descontinuarán tanto HipChat como Stride

We’re taking a big step in our partnership with @Atlassian to improve the experiences of hundreds of thousands of teams who use our products together. We’re also officially welcoming Hipchat and Stride users to Slack - glad you’re here! https://t.co/SpenERXrqa — Slack (@SlackHQ) 26 de julio de 2018

Mike Cannon-Brookes, CEO de Atlassian, ha asegurado que esta asociación pemitirá que la compañía se centre en sus esfuerzos de colaboración, dejando las comunicaciones totalmente en manos de Slack.

Obviamente, con esta alianza, facilitarán una migración a Slack, ya que una vez que sea oficial el cierre del servicio los usuarios sólo tendrán 30 días para guardar los datos que tengan dentro de la plataforma.

Hoy, más que nunca, queda claro que Slack es cada vez más poderoso a la hora de ofrecer una herramienta para gestionar espacios de trabajo. Con este acuerdo, acaba de aliarse con uno de sus principales competidores, un cambio importante en la historia de la compañía.

