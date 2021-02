Hundir la Flota en Google Sheets: así puedes jugar con amigos online gracias al creador de esta loca hoja de cálculo

He visto hojas de Excel que nunca creerías, pero también las hay de Google Sheets igual de interesantes y sorprendentes. Es el caso de la hoja creada por el profesor Carlos Ortega para jugar a 'Hundir la Flota'.

Carlos ha publicado el juego/hoja en su cuenta de Twitter, explicando paso a paso cómo usar Google Sheets para jugar a destruir barquitos con un amigo online, con todo y chat incorporado. Si bien no ha explicado las fórmulas detrás de su creación, si ha dejado la plantilla para que la copiemos y juguemos por nuestra cuenta.

Ortega además ha dejado instrucciones detalladas, tanto en Twitter como dentro de la misma hoja de cálculo de Google. Lo más importante es hacer dos copias de la plantilla en cuestión que puedes obtener desde este enlace.

Ayer por la tarde hice mi Sheet más loco hasta el momento.



No os voy a engañar. No quise buscar si existía ya y luego he visto que hay uno, pero es otro rollo.



🚢 HUNDIR LA FLOTA EN GOOGLE SHEETS* 🚢



*Con funcionalidades online y chat incorporado.



⬇️ Hilo lúdico de viernes ⬇️ pic.twitter.com/QaEZs4R0ZX