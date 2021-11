La ignorancia es atrevida: un juez prohíbe hacer zoom a un vídeo en un iPad porque "puede alterar las pruebas"

En un increíble e indignante caso de completa ignorancia tecnológica, un juez en Estados Unidos ha prohibido a la fiscalía en un polémico juicio que se está llevando a cabo actualmente en Wisconsin, el uso de la función pinch to zoom de un iPad, porque puede "alterar las pruebas".

El fiscal ya había presentado como evidencia un vídeo grabado con un drone y cuando al abogado quiso hacer zoom de este en un iPad para mostrar una imagen más detallada, la defensa objetó con el siguiente argumento si se le puede llamar así : "Los iPads, fabricados por Apple, llevan inteligencia artificial que permite ver las cosas en tres dimensiones y con logaritmos".

Los iPads se "inventan cosas"...

La defensa dijo que "La programación del iPad de Apple crea lo que cree que hay, no lo que necesariamente hay", pero no ofreció ningún tipo de evidencia para sostener su afirmación. Sin embargo, el juez no solo admite que "el entiede menos de eso que nadie", sino que pone sobre la fiscalía la responsabilidad de probar que la afirmación sin base de la defensa no sea cierta.

El abogado defensor también admite que no entiende cómo funciona el pinch to zoom, pero que no le parece "apropiado y correcto su uso", alegando que "el zoom en la pantalla de un iPad añade a la imagen cosas que no están realmente allí", y pidió al juez que lo prohibiera.

La fiscalía respondió que es sentido común y que cualquiera que use un smartphone en el planeta entiende que hacer zoom en vídeos y fotos es básicamente como usar una lupa, que no es algo que altere la imagen de ninguna forma fundamental.

También argumentaron que la responsabilidad de probar que esto no es cierto debería recaer en la defensa, y que si tienen un experto que pueda contradecir algo que sabe casi cualquiera que haya usado un smartphone en los últimos 10 años, que muy bien lo podrían traer.

El juez no entiende la diferencia entre edición y zoom y... no le importa

El juez, obviamente no convencido, dijo si el abogado de la defensa estaba sugiriendo que el zoom "está insertando artificialmente píxeles ahí, está alterando el objeto que se está retratando", la fiscalía debería probar que no es así.

Pero no bastando con esto, el juez hizo referencia a un testigo experto que ofreció su testimonio sobre software de edición de vídeo y cuando el fiscal le respondió que no se trata del mismo programa, y que no es lo mismo la edición que el zoom, el juez simplemente dijo "No me importa que tipo de programa sea... la pregunta es si se trata de la 'imagen en su estado virginal'".

La fiscalía expuso claramente que por supuesto que es importante cuál programa es, porque se trata de asuntos técnicos, y que la defensa hizo afirmaciones técnicas sin ninguna base, cuestionando una parte común de la vida de casi cualquier persona, un experto hablando de otro software completamente diferente es absolutamente relevante.

Nada de esto convenció al juez, y se prohibió hacer zoom en el vídeo durante el juicio sin la presencia de un perito. Este es un ejemplo claro de cómo los juicios se ven afectados por la falta de familiaridad de un juez con la tecnología, incluso cuando hablamos de tecnología de uso extremadamente común, y que además es entendida intuitivamente por millones de personas de todas las edades en todo el mundo.

Vía | ArsTechnica - mixx.io