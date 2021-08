El impulso de Coursera este año puede ser una prueba de que hay negocios online que la pandemia ha implantado para quedarse

Coursera ha sido de esas empresas de Internet que se han beneficiado del encierro colectivo al que nos ha forzado la pandemia que estamos viviendo. La plataforma ofrece cursos de formación online y el último trimestre ha conseguido resultados inesperados.

Concretamente, ha presentado unos resultados récord en el segundo trimestre de este año que destacan porque están un 38% por encima de los datos del mismo periodo del pasado año, a pesar de que hace un año la situación de confinamiento era mayor que en 2021.

Las cifras han superado las expectativas de Wall Street. La empresa registró en tres meses (entre abril y junio) a 5 millones de nuevos usuarios y usuarias, sumando en total 87 millones de personas registradas en la plataforma.

Una "nueva normalidad" que cambia las reglas

Las razones que Coursera explica para tal crecimiento son varias y confirma que efectivamente la situación que estamos viviendo con el Covid-19 ha tenido un impacto en su negocio y en la industria en general de aprendizaje online.

Ken Hahn, director financiero de Coursera, explica que "tras el aumento vivido con la pandemia de 2020, creemos que estamos viendo una demanda estructural sostenida de aprendizaje en línea". Esto puede ser una muestra de que esta "nueva normalidad" ha traído tendencias que han llegado para quedarse.

Hay que recordar casos en los que centros de educación se vieron forzados a reinventarse a causa del confinamiento masivo y lo hicieron gracias a la adopción de nuevas tecnologías. Un ejemplo claro fue el de la Escuela Superior de Música Reina Sofía de Madrid, llamativo por la necesidad de que la música se desarrolle entre personas que están juntas creando.

Desde marzo de 2020 hablar de estudiar online se hizo muy común. No solo por la obligaciónde distancia social, sino también por el tiempo libre que aportó a muchas personas el hecho de no poder ir a trabajar, de no tener vida social o de eliminar los compromisos familiares o los viajes.

Sergio Marcús, fundador 'La Agencia', nos explicaba en una entrevista en verano de 2020 que durante el confinamiento, "la demanda de formación online ha crecido una bestialidad". Y afirmaba estar conevencido de que esto es algo que ha llegado para quedarse: "La gente está viendo las ventajas del modelo, y descubriendo que se pueden encontrar muy buenos cursos en este campo".

Por su parte, desde una plataforma de la competencia para Coursera, Udemy, Stephanie Stapleton Vicepresidenta de "Customer Success" que "los empleados o las personas en busca de trabajo tienen que ser capaces de demostrar que pueden hacer algo que se necesita de ellos" y es que, según palabras de Stapleton, "el aprendizaje tradicional se creó para un mundo que ya no existe".

Acuerdos estratégicos

No hay que olvidar que mientras miles de universidades comenzaron a dar clases online en 2020, esta plataforma de educación online se unió a universidades de todo el mundo para ofrecer acceso a Coursera y a su oferta de formación. La firma lleva en el mercado desde comienzos de la década pasada y fue en el año 2013 cuando lanzó su oferta en español y en otros idiomas más allá del inglés.

Además, la firma se ha aliado en su historia con otros gigantes de Internet. "Trabajando con marcas globales como Google, IBM y Facebook, hemos reunido un amplio catálogo de contenidos y credenciales que están ayudando a los estudiantes sin título universitario o experiencia en la industria a aprender habilidades para iniciar carreras digitales", explica Jeff Maggioncalda, CEO de la firma.