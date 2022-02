En Instagram podrás interactuar con stories sin DMs: así es la nueva función

Instagram está lanzando una nueva función que ha bautizado como "Private Story Likes" o "Me gusta a historias privadas", que te permite dar un "me gusta" a las historias de alguien sin enviarle un mensaje de texto privado.

Hasta ahora, cualquier respuesta que enviamos a otra persona sobre una historia, bien sea un emoji o un mensaje completo comentando algo, aparece como respuesta en su bandeja de entrada de los mensajes privados. Esta nueva función que va a arrancar su despliegue como anunció el líder de Instagram Adam Mosseri, cambia la forma de interactuar.

Cuando veas las stories de las personas a quienes sigues entre la línea que te permite enviar un mensaje y el icono de mensaje habrá también un icono de corazón. Si yo doy un like en este corazón, a la otra persona le llega que ha tenido un like en lo que Instagram llama la "hoja del espectador", pero no va al chat de mensajes privados que tengas con esa persona.

Las Historias no tendrán recuentos de "me gusta", lo que supone un enfoque muy diferente al que Instagram ha elegido para las publicaciones del feed de los usuarios. Instagram pasó más de dos años probando a ocultar los recuentos de likes en el feed principal antes de tomar la decisión de dejarlos activados por defecto, aunque los usuarios pueden optar por ocultarlos en sus publicaciones.

❤️ Private Story Likes ❤️



Starting to roll out today, you can now send some love by liking people’s stories without sending a DM.



Likes on stories are private and do not have counts. Rather, they appear as hearts next to people’s handles in your Stories view sheet. 🙏🏼 pic.twitter.com/l56Rmzgnnw