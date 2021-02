Instagram se compromete a cerrar cuentas de usuarios que envíen mensajes abusivos en Direct

Para evitar abusos a través de Instagram Direct, sobre todo discursos de odio en mensajes privados, la red social ha anunciado una novedad: habrá nuevos controles y prometen eliminar las cuentas de las personas que envían estos mensajes abusivos.

Dado que los mensajes directos son conversaciones privadas, la red social no usa tecnología para detectar de forma proactiva contenidos que puedan incitar al odio o que puedan servir para acosar dentro de los mensajes privados.

En la actualidad solo se prohíbe enviar mensajes unos días

En la actualidad, cuando alguien envía mensajes de texto que infringe las normas si la empresa actúa es prohibiendo enviar más mensajes durante un periodo de tiempo determinado. Ahora, si alguien sigue enviando mensajes infractores, inhabilitaremos su cuenta.

“Los abusos que estamos viendo se producen sobre todo en los mensajes directos de la gente, que son más difíciles de abordar que los comentarios en Instagram”, han declarado los portavoces de la plataforma.

El comunicado oficial de Instagram habla sobre “los insultos racistas dirigidos a futbolistas en el Reino Unido” como ejemplo de abusos comunes en la red. Esta medida se toma apenas unos días, después de que directivos de la FA (Football Association Challenge Cup), de la Premier League y de la English Football League o EFL enviaron una carta al presidente de Twitter Jack Dorsey y al de Facebook Mark Zuckerberg pidiendo que estas plataformas, junto con Instagram, que es propiedad de Facebook, hagan más para acabar con los constantes abusos reportados.

El año pasado dice Instagram que reforzó las normas para evitar insultos xenófobos y discursos de odio. Tanto cuando se denuncia como cuando ellos mismos localizan estos contenidos. Con las novedades se comprometen a cooperar con las autoridades policiales del Reino Unido en materia de incitación al odio y a responder a las solicitudes legales válidas de información en estos casos.

Impedir que quien no te siga pueda enviarte mensajes

Las cuentas de empresas y creadores, que suelen tener un gran volumen de seguidores y reciben la mayoría de los mensajes abusivos de personas que no conocen, tienen la opción de desactivar los mensajes de texto de las personas a las que no siguen.

Instagram también ha empezado a aplicar estos controles a las cuentas personales en muchos países (no ha especificado cuáles), y ha dicho que el plan es que pronto estén disponibles para todos. Además, los usuarios pueden optar por desactivar las etiquetas o las menciones de cualquier persona que no conozcan o bloquear a quienes les envíen mensajes no deseados.