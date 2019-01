Jake Paul y otros famosos YouTubers están promocionando una sospechosa web que vende "cajas misteriosas"

Algunos de los principales canales de YouTube están recibiendo críticas por parte de sus fans y otros creadores de la plataforma, al estar promocionando una compañía que se hace llamar "Mistery Brand".

Tanto Jake Paul como Brian Le (del canal RiceGum) han publicado vídeos promocionales, mientras que otros canales afirman haber rechazado los 100.000 dólares que ofrecía la compañía por hacer estos vídeos.

Es el caso del conocido YouTuber Daniel Keem, más conocido como "Keemstar". En un tweet afirma que le ofrecieron 100.000 dólares por promocionar esta web, pero decidió no aceptarlo y así no promocionar una página de apuestas a los más jóvenes.

First big story of 2019!



So it’s clear now a bunch of videos will be coming out starting tomorrow calling out @jakepaul & @RiceGum for promoting a Gambling site to kids!



I was offered $100k to do the same & almost took the cash. (But didn’t) So I can’t go that hard on them. — KEEM 🍿 (@KEEMSTAR) 2 de enero de 2019

Loot boxes en la vida real

No olvidemos que Jake Paul es un YouTuber con más 17 millones de seguidores, la mayoría de los cuales son adolescentes. En su vídeo afirma que "vamos a gastar miles de dólares en cajas misteriosas".

El funcionamiento de esta página es simple: Jake Paul se loguea en la plataforma y gasta 5.000 dólares en cajas misteriosas virtuales, que pueden contener desde una funda para el iPhone hasta un Lamborghini Centenario (valorado en 2,5 millones de dólares).

Las cajas misteriosas pueden valer desde 2,49 dólares hasta la friolera cifra de 1.300 dólares. Mistery Box asegura que cuando hayas conseguido el premio te lo enviarán directamente a tu casa.

Dicen que puedes ganar desde una funda para el iPhone hasta un Lamborghini Centenario

Como vemos, esta compañía está imitando el fenómeno de las loot boxes, tan habitual en el mundo de los videojuegos. Esta práctica es odiada por muchísimos gamers, y varios países (incluido España) ya se han unido para combatirlas.

Muchos usuarios de YouTube y usuarios de Reddit que lo han utilizado aseguran que es "una estafa", ya que llevan esperando semanas a que les llegue su premio y todavía no han recibido nada.

Tanto en el video de Jake Paul como en el de Brian Le se muestran premios muy jugosos (como por ejemplo unos tenis Nike Air Max 97 Off-White Black, valorados en 835 dólares). De todos modos, un usuario de Reddit que ganó una sudadera se queja de que le llegó una camiseta falsificada.

Según explica este usuario de Reddit, Mystery Brand ofrece "elementos sin marca" junto a "elementos auténticos", algo que no se menciona en ningún momento en los vídeos de Jake Paul o Brian Le.

Algunos usuarios se quejan de que no han recibido nada o de que han recibido falsificaciones

Como suele suceder en este tipo de plataformas de juego de azar, se busca captar a los usuarios ofreciendo cajas con un precio relativamente bajo. De todos modos las probabilidades de ganar algo son realmente escasas (algunas de sólo un 0,0000018 por ciento), haciendo que la audiencia impresionable acabe enganchándose y pierda mucho dinero.

Por si fuera poco, en los términos del servicio de la compañía encontramos una frase que suscita aún más dudas sobre su funcionamiento, ya que ahí ya dejan claro que podríamos no recibir los productos que hemos ganado.

"Durante el uso de los servicios de la web, usted puede encontrar circunstancias en las que sus artículos ganados no serán recibidos".

Es bastante preocupante que canales con tanta audiencia (y, sobre todo, tanta audiencia joven) patrocinen plataformas de juego con un esquema bastante sospechoso. Si realmente se confirma que es una estafa YouTube debería hacer algo al respecto y penalizarlos de alguna manera.