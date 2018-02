John Perry Barlow, defensor de la independencia y la libertad de internet, en cinco interesantes reflexiones

La defensa de la independencia y la libertad de internet fue una prioridad para John Perry Barlow. El poeta, ensayista, ciberactivista y fundador de la Electronic Frontier Foundation y la Freedom of the Press Foundation murió ayer, a los 71 años, mientras dormía. "Con el corazón roto" lo comunicó Cindy Cohn, directora de la fundación que él puso en pie junto a John Gilmore y Mitch Kapor, en 1990, con el objetivo de amparar la libertad de expresión en el mundo digital.

No es exagerado decir que las partes principales de internet que todos conocemos y amamos hoy en día existen y prosperan gracias a la visión y liderazgo de Barlow. Él siempre vio internet como un lugar fundamental de libertad, donde las voces silenciadas pueden encontrar una audiencia y la gente puede conectarse con otros sin importar la distancia física.

Barlow, explica también Cohn, lejos de ser un simple visionario utópico sabía los peligros que la tecnología podía entrañar para las sociedades. Pero sobre todo creía en todo lo positivo que podía surgir y potenciar la red, sabía que era posible hacernos avanzar como humanidad gracias a las innovaciones. Por ello, este pionero de internet se centró en esa parte positiva e ilusionante.

De ahí que nosotros queramos acercarnos a su pensamiento a través de cinco interesantes reflexiones surgidas de su envidiable inteligencia. Cinco notables razonamientos que ahora quedan como una parte más de un gran legado, tanto si son compartidas por la mayoría como si únicamente forman parte de sus ansias de autonomía individual completa y total.

La utopía de su absoluta libertad

En el comunicado escrito por Cindy Cohn, cuando la directora explica que Barlow se centró en las bondades de la red y la tecnología recuerda una frase suya muy ilustrativa sobre su ciberactivismo y el pensamiento en torno a su defensa a ultranza de la más absoluta libertad en internet.

Sabía que también es cierto que una buena manera de inventar el futuro es predecirlo. Así que predije Utopía, esperando dar a Libertad un comienzo antes de que las leyes de Moore y Metcalfe dieran a luz lo que Ed Snowden correctamente llama "totalitarismo llave en mano".

Claro y directo.

Declaración de independencia del ciberespacio: por una red sin injerencias

En 1996, en Davos (Suiza), John Perry Barlow presentó el texto Declaración de independencia del ciberespacio. Una respuesta reivindicativa, al más puro estilo Barlow, a la aprobación aquel mismo año de la Ley de Telecomunicaciones de Estados Unidos. Casualmente, el popular manifiesto cumple hoy 22 años.

Gobiernos del Mundo Industrial, vosotros, cansados gigantes de carne y acero, vengo del Ciberespacio, el nuevo hogar de la Mente. En nombre del futuro, os pido en el pasado que nos dejéis en paz. No sois bienvenidos entre nosotros. No ejercéis ninguna soberanía sobre el lugar donde nos reunimos. No hemos elegido ningún gobierno, ni pretendemos tenerlo, así que me dirijo a vosotros sin más autoridad que aquella con la que la libertad siempre habla. [...] Estamos creando un mundo en el que todos pueden entrar, sin privilegios o prejuicios debidos a la raza, el poder económico, la fuerza militar o el lugar de nacimiento. Estamos creando un mundo donde cualquiera, en cualquier sitio, puede expresar sus creencias, sin importar lo singulares que sean, sin miedo a ser coaccionado al silencio o al conformismo.

"Toda cultura es naturalmente libre"

En 2015, Mercè Molist entrevistaba al fundador de EFF en El País. Tras relatar una anécdota en la que un amigo suyo uso unas imágenes de unas cadenas de televisión sin permiso, la periodista le preguntó si eso no era robar. La respuesta negaba que se tratase de tomar para sí lo ajeno y animaba a digitalizar cualquier cosa valiosa.

¿Quién está robando? Robar es cuando coges algo material a alguien. ¿Quieres hacer algo útil? Busca todo lo que te guste, lo que consideres valioso, digitalízalo y ponlo en la red. Buena parte de las obras anteriores al siglo XX están bajo copyright y no las quieren liberar. Será una pérdida terrible. Mi responsabilidad como buen antepasado me pide que digitalice todo lo que pueda.

Los "principios adultos" de Barlow

En los últimos años, gracias a un ask me anything de Reddit, se popularizaron los Principios del comportamiento adulto que John Perry Barlow publicó en 1977. Como explica en el hilo de la plataforma anglosajona, "la noche antes de cumplir 30 años, me sorprendí tanto de haber alcanzado una edad indiscutible de adulto que escribí un conjunto de 'principios adultos' que he estado tratando de cumplir durante 35 años". Estos son algunos de esos 25 puntos.

Sé paciente. No importa lo que pase. Amplía tu sentido de lo posible. No te preocupes por asuntos que realmente no puedes cambiar. Preocúpate por lo que está bien en vez de quién tiene razón. Nunca le mientas a nadie por ninguna razón. (Las mentiras por omisión a veces están exentas). Reduce el uso del primer pronombre personal. Admite tus errores libre y rápidamente. Ámate a ti mismo.

Preocuparse por los Gobiernos, preocuparse por los negocios

John Perry Barlow, quien también fue durante una época letrista del grupo musical Grateful Dead, también fue un personaje polémico por su republicanismo libertario. Pidió el voto para el presidente Bush, más tarde se puso del lado de los demócratas pidiéndolo para Kerry y ha terminado, en estos últimos tiempos, cargando contra Donald Trump.

Dentro de su pensamiento más cercano a la política, a su liberalismo, Barlow destacó en una entrevista con Brian Doherty que además de preocuparse por los Gobiernos, un libertario no debería obviar las empresas.

La mayoría de los libertarios están preocupados por el Gobierno, pero no están preocupados por los negocios. Creo que debemos preocuparnos por los negocios exactamente de la misma manera en que nos preocupamos por el Gobierno.

Las memorias de este pionero y visionario de internet, que llevan por título Mother American Night: My Life in Crazy Times, tienen prevista su publicación el próximo 5 de junio.

Imagen | Joi Ito (CC BY 2.0) En Xataka | Muere John Perry Barlow, el hombre que siempre creyó en la revolución positiva de internet