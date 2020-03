JSTOR libera el acceso a miles de artículos y libros académicos para los estudiantes afectados por la cuarentena

JSTOR es una gran biblioteca digital global que alberga contenidos académicos (artículos de revistas científicas, ebooks, etc) de una amplia gama de saberes científicos y humanísticos. Alberga los contenidos y facilita las búsquedas y se mantiene gracias a los cuantiosos acuerdos de suscripción que mantiene con las principales instituciones científicas y educativas del mundo, entre ellas la mayoría de las universidades.

Sin embargo, dichos acuerdos, que suelen permitir el acceso a JSTOR desde las redes internas de dichas universidades, pierden utilidad ahora que, por culpa del coronavirus, los estudiantes permanecen aislados en sus casas y alejados de los campus.

Así que sus responsables acaban de anunciar que desde esta semana y hasta el 30 de junio de este año, han habilitado el acceso gratuito a parte de su material, más de 150 revistas académicas y 6000 libros electrónicos, sin necesidad de iniciar sesión en la plataforma, lo que lo convierte en disponible para cualquier usuario de Internet.

Hi all! Just to clarify: All of JSTOR isn't public, but a lot is. We're happy to see your excitement. This content has been OA for a long time, but good to see awareness is growing. We are also working with universities & libraries who have been affected: https://t.co/8YsamhG2JZ https://t.co/Nep76Q3vVY