Un juez ordena a las operadoras españolas que impidan que un condenado pueda acceder a redes sociales donde haya menores

Pablo Duchement, profesor y perito judicial informático especializado en casos que implican a menores y redes sociales, ha publicado en Twitter un interesante requerimiento realizado por la CNMC (Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia) a los prestadores de servicios de Internet, a raíz de una sentencia de un juzgado de lo penal:

A raíz de un proceso judicial contra un individuo cuya identidad no ha trascendido, y que según lo que se deja caer en el hilo de Twitter podría estar relacionado con el acoso sexual online a menores, el juez —tras declarar culpable al acusado— también resolvió en a comienzos del pasado diciembre ordenar a los proveedores de Internet que tomen las medidas necesarias para "cancelarle" —por dos años— "las cuentas en redes sociales con presencia de menores, como facebook y/o aplicaciones que tenga".

De esta forma, se responsabiliza a los proveedores de acceso de tomar las medidas oportunas (que no detalla o identifica, por lo que podrían ser distintas con cada compañía) para impedir que este individuo pueda acceder a redes sociales con menores.

Un usuario con conocimientos de tecnología se dará cuenta de que la orden dada por el juez no es factible (Movistar, Vodafone y compañía no pueden "cancelar cuentas en redes sociales", a lo sumo poner obstáculos al acceso a las mismas) y que además cuenta con potenciales problemas de interpretación…

…¿un foro online o un grupo de Telegram cuentan como redes sociales? ¿y el chat de un videojuego online? Como dice una de las usuarias que ha respondido al hilo, "no soy experta en informática pero veo que cualquier delincuente que se vea algunas películas de Antena3, por ejemplo, encuentra la forma de saltarse esas medidas".

El autor del hilo advierte en este punto:

"Sé que toda medida tiene una contramedida y una forma de saltársela (en ocasiones, hasta muy fácilmente), pero no caigamos en el error de creer que todo el mundo las conoce. No las mencionéis […] que al final damos ideas a quien ojalá no las tuviese nunca".