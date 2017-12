La gran crítica de Vitalik Buterin, el creador de Ethereum, a lo que está pasando con las criptomonedas

Desde el momento en el que la visión idealista de las monedas digitales se ha visto empañada por la especulación, la utopia económica y social se ha desdibujado. Vitalik Buterin, el creador de Ethereum, el joven que quiso ir más allá de lo que podía ir el Bitcoin, se ha lamentado esta semana de la situación actual con divisas como su creación o Litecoin disparándose.

Habiendo alcanzado el mercado de criptodivisas una capitalización global de 0,5 billones de dólares estadounidenses, quien imaginó una moneda digital cuyo verdadero potencial es una plataforma y los contratos inteligentes que pueden darse en ella comenzó una interesante reflexión este miércoles, en su perfil de Twitter, preguntándose si se lo habían ganado.

So total cryptocoin market cap just hit $0.5T today. But have we earned it? — Vitalik Buterin (@VitalikButerin) 13 de diciembre de 2017

Preguntas sobre el presente de las monedas digitales

Sus pensamientos en voz alta continuaron en forma de hilo, con más dudas. Cuestionándose si han hecho todo aquello que verdaderamente pensaban hacer o provocar muchos de quienes imaginaron una economía mundial con un sistema descentralizado y con una absoluta desregulación. Si esa abultada capitalización obedece a los beneficios, no los especulativos, producidos en la gente corriente.

¿Cuántas personas no bancarizadas hemos bancarizado? ¿Cuánto comercio resistente a la censura para la gente común hemos permitido? ¿Cuántos 'dapps' hemos creado que tienen un uso sustancial? El bajo valor añadido por usuario para usar una cadena de bloques está bien, pero entonces tienes que compensarlo en volumen. ¿Cuánto valor se almacena en contratos inteligentes que realmente hacen algo interesante? ¿Cuántos venezolanos han sido realmente protegidos por nosotros de la hiperinflación? ¿Cuánto uso real de los canales de micropago existe en realidad?

¿Tienen contestación estos interrogantes? Para Buterin sí.

La respuesta a todas estas preguntas definitivamente no es cero y en algunos casos es bastante significativa. Pero no lo suficiente para decir que son niveles significativos de 0,5 billones de dólares estadounidenses. No es suficiente.

Una realidad agridulce

La gran crítica del creador de Ethereum es la revelación de una frustración. Una desilusión parcial, una realidad agridulce, que ha impulsado a las criptodivisas a cotas inimaginables hace unos años por razones que no buscaban sus ideólogos.

Si la idea esencial era, en gran medida, mitigar los graves perjuicios que la mala gestión financiera de grandes corporaciones y administraciones públicas de dudosa ética estaban causando a las personas corrientes, el uso mayoritario parece ser otro. Este prometedor escenario se ha convertido en un provechoso producto especulativo, un modo de enriquecimiento rápido y una forma más de jugar con un valor. Sin ir más lejos, ahora existen incluso futuros de Bitcoin.

La intención de evitar a los poderosos, de restarles parte de ese poder económico que atesoran cuando parte del tablero está bajo su dominio, se ha desvanecido en favor de convertir a las criptomonedas en un mercado más en el que invertir. Una bolsa de valores, en cierto modo, en el que se vende y se compra, ganando y perdiendo, sin aprovechar real y masivamente lo positivo del sistema.

