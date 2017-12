La IA que leyó todos los libros de Harry Potter y escribió un nuevo capítulo completamente absurdo y fascinante

Harry Poter y el retrato de lo que parecía como un gran montón de cenizas. En Botnik Studios trabajan con sistemas predictivos, son una comunidad de artistas, escritores y desarrolladores que colaboran con máquinas para crear cosas nuevas y extrañas.

Así que entrenaron a una inteligencia artificial que leyó todos los libros de Harry Potter para que escribiera un nuevo capítulo de la saga. Puede que las novelas de Potter escritas por J.K. Rowling hayan llegado a su fin y la autora no tenga planes de escribir una nueva nunca más, pero este robot, hay que admitir, tiene un gran potencial para la literatura hilarante y sin sentido.

We used predictive keyboards trained on all seven books to ghostwrite this spellbinding new Harry Potter chapter https://t.co/UaC6rMlqTy pic.twitter.com/VyxZwMYVVy