La lluvia de reseñas positivas de Super Mario Odyssey ha roto Metacritic

Super Mario Odyssey sale oficialmente a la venta este 27 de octubre, y a pocas horas de que se rompiera el embargo para las reseñas en los diferentes medios, el videojuego de Nintendo está recibiendo no solo notas positivas, sino títulos de obra maestra y pedacito de magia.

Como ya es costumbre, Metacritic, el popular sitio web que recoge las notas tanto de los principales especialistas en videojuegos como de los usuarios, empieza a sacar las cuentas y mostrar su metascore, pero son tantos los interesados en conocer el veredicto sobre Mario, que la web está experimentando problemas de carga.

Super Mario Odyssey is so good, it crashed Metacritic. pic.twitter.com/2nyzDIWwmc — Fenton (@Fentonizer) 26 de octubre de 2017

Siendo uno de los juegos más esperados para la Nintendo Switch, si acaso no el más esperado, está claro que genera un interés fuera de lo normal, y varios usuarios se han encontrado con que no pueden acceder a la web de Metacritic.

Si no logras acceder, te contamos que de momento se han añadido 62 críticas de Super Mario Odyssey y el juego tiene hasta ahora una puntuación de 97 puntos, la misma que The Legned of Zelda: Breath of the Wild. Queda esperar unos días a ver si termina superando la nota.

En VidaExtra | Análisis de Super Mario Odyssey: no es sólo un excelente juego, es un pedacito de magia