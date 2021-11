Contra la 'Ley Iceta': la PLI pide al Congreso frenar el decreto que obliga a la censura automática en Internet y amenaza a los streamers

Apenas comenzando noviembre, el gobierno sonó las alarmas en Internet tras el Decretazo del Copyright. Con la aprobación mediante real decreto de la llamada 'Ley Iceta', se han abierto las puertas a la censura algorítmica sin ningún tipo de necesidad de revisión humana o control judicial.

A pesar de seguir en parte lo expuesto en la directiva europea de copyright con sus infames artículos 11 y 13, la 'Ley Iceta' lleva la censura incluso más allá de esta y la aplica también a las retransmisiones en directo. Es una norma que puede cambiar Internet tal y como la conocemos, y en lugar de haberse producido un debate parlamentario, el Gobierno ha aprobado el texto sin haber tenido en cuenta la opinión de las plataformas y de activistas de libertad de expresión y de la propiedad intelectual.

🏛️ Porque no queremos que en Internet no quepa la creatividad de Youtubers o streamers y para frenar la censura algorítmica sin control judicial ni otras garantías, hoy vamos al @Congreso_Es a pedir a los Grupos Parlamentarios que NO convaliden el #DecretoIceta https://t.co/KxStbz2dxY